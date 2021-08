Britney Spears sufre revés en proceso para destituir la tutela de su padre

Se registra un "descalabro" más para Britney Spears con respecto a la suspensión y destitución de su padre sobre la tutela que ejerce con ella, y es que un juez negó la solicitud de la cantante para que se acelere la próxima audiencia que está programada para el próximo 29 de septiembre.

"El señor Spears también se ha enriquecido a expensas de su hija, obteniendo millones de dólares de sus servicios como intérprete"

La semana pasada, el nuevo abogado de la intérprete de "Oops!...I Did it Again", "Toxic", "Womanizer", entre otras, Mathew Rosengart, presentó una solicitud para que el encuentro con el tribunal se adelantara, pero la mañana de este lunes, Variety, dio a conocer que dicha petición fue rechazada sin prejuicios.

El documento, que dicho medio de comunicación consiguió y que está firmado por la jueza Brenda Penny del Tribunal Superior de Los Ángeles, se pude leer que Rosengart pedía el adelanto de la audiencia porque consideró que "todos los días importan" en el caso de su cliente, ya que el esfuerzo por remover o suspender inmediatamente a Jamie Spears como tutor de su patrimonio es de real importancia para la llamada "Princesa del pop" y por ello sugería que la audiencia se realizara a finales de agosto.

El abogado agregó en el documento presentado la semana pasada que Jamie se ha beneficiado por este mecanismo impuesto en lugar de ayudar a su hija y presentó los supuestos fondos que el padre de Spears ha gastado en su función de tutor de la herencia.

"El señor Spears también se ha enriquecido a expensas de su hija, obteniendo millones de dólares de sus servicios como intérprete", dice la presentación de Rosengart. "Además de pagarse a sí mismo 16 mil (dólares) por mes del patrimonio de la Sra. Spears, dos mil más de lo que le ha asignado a la Sra. Spears, más dos mil por mes para gastos de oficina".

El padre de la cantante, hasta el momento, tiene el control de todas las decisiones financieras relacionadas con su hija y es él, junto con Jodi Montgomery, supervisora temporal, que se lleva acabo esta tarea, así como las decisiones médicas que pueda tener Spears.

JM