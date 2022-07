Britney Spears estaría negociando el "half-time" del Super Bowl 2023

Aunque la llamada princesa del pop, Britney Spears, no ha brindado algún comentario que confirmen los rumores, fuentes allegadas a la cantante aseguran que la intérprete de “Oops!... I Did It Again” estaría en negociaciones para protagonizar el show estelar del medio tiempo del Super Bowl en 2023.

De acuerdo a los primeros reportes difundidos por la prensa estadounidense, Britney está dispuesta a tener un regreso magistral a los escenarios teniendo el respaldo del Super Bowl de la NFL, sin embargo, tal parece que la “Princesa del Pop” no quiere llegar sola a la prestigiada tarima, pues ha trascendido que tiene algunas peticiones particulares para concretar el ofrecimiento.

Britney no solo llevaría el concepto principal del Medio Tiempo, pues ha solicitado que su presentación esté acompañada por Iggy Azalea y Madonna, y así tener un espectáculo con alto poder femenino y totalmente sumergido en el pop.

Si bien no se sabe con exactitud quién y cómo se ha filtrado la supuesta negociación de Britney Spears con el Super Bowl, medios internacionales puntualizan que el espectáculo de medio tiempo del evento deportivo está renegociando su formato de entretenimiento, pues hay que recordar que marcas como Pepsi anunciaron formalmente su salida de este evento mundial, siendo uno de los principales patrocinados y productores de comerciales e inversionistas.

De lograrse un buen acuerdo entre Britney y el Super Bowl, la cantante daría inicio, desde los escenarios, a una nueva etapa en su carrera, tras lograr eliminar la tutela legal de su padre, James, quien no solo decidía los proyectos artísticos de Britney, sino que también tenía control absoluto de su dinero y convivencia con sus nietos.

