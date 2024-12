Briggitte Bozzo habría sido despedida de "La señora presidenta" por Brenda Bezares

La actriz Mariana Botas ha sido anunciada como la nueva integrante de la puesta en escena La señora presidenta. A partir del 20 de diciembre, asumirá su papel en el Teatro México, ubicado en la Ciudad de México, según dio a conocer el programa Hoy.

La llegada de Botas al proyecto coincide con la reciente salida de Briggitte Bozzo, quien confirmó su desvinculación a través de sus redes sociales. Aunque la actriz venezolana atribuyó su partida a “proyectos personales”, han surgido especulaciones que apuntan a posibles conflictos internos en el elenco como causa de su salida.

De acuerdo con el canal de YouTube Kadri Paparazzi, los conductores conocidos como “El Lobo y el Chacal” señalaron que Bozzo habría tenido diferencias con Brenda Bezares, otra actriz de la obra y esposa del productor Mario Bezares. “Empezó a tener roces con la esposa de Mario Bezares, se dijeron cosas, y se dice que se está poniendo muy intensa”, comentó El Lobo durante la transmisión.

En su mensaje de despedida, Briggitte Bozzo expresó que su salida no fue manejada de la manera que ella esperaba, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. En sus propias palabras:

“Anuncio oficial, porque, pues no me despidieron como me lo merecía. Les quiero decir que ya no voy a estar en la obra Señora presidenta, por proyectos personales. Los amo mucho, me dio mucha nostalgia… como que no sé si tenían tan claro que ya me iba, pero este domingo fue mi última función, ya no voy a estar”.

A pesar de las versiones difundidas, ni Bozzo ni los responsables de la obra han ofrecido comentarios oficiales que aclaren las circunstancias de su partida.

Mientras tanto, la incorporación de Mariana Botas ha sido recibida con entusiasmo por el elenco y la producción. Durante su presentación en Hoy, Botas describió a su personaje, Altagracia, como una mujer intrigante y generadora de chismes, algo que promete añadir un toque fresco y cómico a la trama.

Arath de la Torre, también parte del elenco, expresó su confianza en que Botas se adaptará perfectamente al equipo. “El elenco está en buenas manos con su llegada”, comentó.

Por ahora, la expectativa está puesta en cómo esta nueva etapa de La señora presidenta evolucionará tras los cambios en su reparto.

BB