Briggitte Bozzo apadrinada en la comedia por Mario Bezares y Arath de la Torre

Este miércoles 4 de diciembre aterriza en el Teatro Galerías con dos funciones, la puesta en escena “La señora presidenta” con las actuaciones estelares de Arath de la Torre y Mario Bezares, quienes forjaron una gran amistad después de ser parte de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, de hecho el proyecto de esta comedia, un clásico del teatro nacional, se desencadena del éxito del reality, donde también se suma la venezolana Briggitte Bozzo, quienes en conjunto formaron parte del “Team Mar”.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con Briggitte sobre su incursión en una comedia como esta interpretando a la mucama “Altagracia” y siendo apadrinada tanto por Arath como por Mario en este género que requiere de carisma, ritmo y precisión. “Lamentablemente no pudimos estar todos los de Team Mar (en este proyecto), pero estamos conectados de otra forma con las redes sociales. Sin embargo, el compartir escenario con Arath y Mayito es lo mejor, se ha hecho un equipo de trabajo muy bonito. Estoy muy feliz de conocer a las personas del interior de la República que nos han demostrado tanto cariño, ir a Guadalajara me emociona mucho, ya quiero conocer a la gente de ahí”.

La actriz e influencer, desde su incursión en “La casa de los famosos” sigue asimilando todo el cariño que le ha demostrado la gente, “he recibido, al igual que todos (los de Team Mar) un amor impresionante. Es muy grato que después de estar en un reality que nos costó muchas emociones y que fue un reto bastante complicado, recibir tanto cariño aquí afuera, es como un abrazo al corazón”.

Sobre la trama, expresa la actriz que es una comedia donde Arath interpreta a “La señora pressidenta”, “la cual tiene un hermano gemelo que se quiere disfrazar de ella para robar unos poderes y no quedarse en la quiebra. De ahí se desarrollan varias cosas de los personajes que son parte de esta trama. Yo soy ‘Altagracia’, mi personaje lo crearon desde cero, es un ama de llaves que intenta sacar provecho en el ámbito económico, es muy traviesa, tengo un clic muy bonito con mi personaje. Además, todos siempre estamos buscando mejorar en cada función. Así que yo les recomiendo que no se pierdan en lo absoluto este montaje porque se van a morir de la risa con nosotros”.

En cuanto a explorar la comedia, Briggitte refiere que se siente muy apoyada por todo el elenco donde también participan Pierre Angelo, Violeta Isfel, Susy Lu y Brenda Bezares, “esto de la comedia es algo muy bueno para mí. Mis compañeros han estado muy orgullosos de mí, porque lo que he podido hacer en el escenario con ellos ha sido un desarrollo de personaje que se ha dado muy natural. A veces nos damos consejos entre todos, hay una muy buena conexión y cada función para mí es como darle un sazón distinto”.

Finalmente, tras la salida del reality, le preguntamos cómo ha sido asimilar la realidad después de algunos meses de ya no estar vigilada las 24 horas del día. “Soy una persona muy agradecida con todo lo que me ha pasado, he estado muy full con mucho trabajo y he recibido de una manera muy bonita todo. El adaptarme a la realidad fue un poco complicado, porque estaba acostumbrada a otra vida encerrada con mis compañeros, pero siempre agradecida por todo lo que pasó”.

Briggitte comparte que vienen otros proyectos que tienen que ver con la música, además de proyectos de actuación en televisión y cine, sin embargo, también haciendo mucha presencia en redes sociales, “porque la gente quiere seguir teniendo esa conexión conmigo. Entonces, es cuestión de seguirles dando un poco de mi vida”. Sobre alguna colaboración con Karime y con Gala, “Las chicas superponedoras”, espera que también se dé pronto, “porque hemos estado muy full las tres”.

Agéndalo

“La señora presidenta”. Miércoles 4 de diciembre a las 19:00 horas y 21:30 horas en el Teatro Galerías. Boletos de 600 a 2,400 pesos.

MF