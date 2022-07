Si bien ya en años anteriores había sido brevemente referido con fotos en las que comparaban su aspecto físico con el que tenía hace 20 años, esta semana muchos de los encabezados que dieron la noticia de su próximo protagónico se agarraron de ahí para dar la nota:

“Brendan Fraser con 200 kilos de más para película”, claro que el mundo ya sabía desde años atrás que el actor había subido de peso y que su abdomen no era exactamente el de George de la Selva, por lo que los medios se dieron vuelo para encabezar, sin revelar de inicio, la caracterización a la que el actor se sometió con prostaticos y maquillaje para interpretar a un hombre con obesidad mórbida en la película The Whale.

Brendan Fraser en la prémiere de "Bedazzled" en el año 2000. REUTERS/Fred Prouser

Allá en la década de los 90 Fraser brilló efímeramente en la primera línea de estrellas en Hollywood junto a Matt Damon o Ben Affleck, con éxitos taquilleros por los que aún es recordado, entonces ¿qué pasó desde ese ‘punto A’ en los noventas al ‘punto B’ en 2022?

También lee: Brendan Fraser y los dilemas de la comedia

Desde entonces a la fecha, se alcanzan a reconocer algunos eventos importantes: Un abuso sexual, serios problemas físicos y laborales, malas elecciones de proyectos y en general, más detalles oscuros de una industria que pareciera ser bastante cruel.

En 2003 Fraser aseguró haber sufrido abuso por parte del entonces presidente de la Asociación Extranjera de Hollywood (HFPA), Philip Berk, lo que el mismo actor ha considerado como una de las primeras piedras que devendrían en su camino del punto A al punto B. Fraser relató cómo el tocamiento inapropiado que sufrió lo desarticuló emocional, moral y hasta laboralmente.

El actor confesó que el miedo lo silenció, la depresión lo invadió y la indiferencia de la HFPA terminó por aislarlo. Los proyectos que tomó Fraser en los comienzos del nuevo milenio tampoco ayudaron a estabilizar su relación con Hollywood, al contrario, la mayor parte de ellos incluso parecen haber sepultado ese buen vínculo.

Al diablo con el diablo (2000), Dudley de la montaña (2000) o Looney Tunes: De nuevo en acción (2003), así como la tercera entrega de La Momia, Viaje al centro de la Tierra y Corazón de tinta, ya en retrospectiva se evidencian más cómo fracasos y no como sus intentos por mantenerse vigente en la industria.

La irrelevancia de estos trabajos dieron la impresión de que la estrella se había apagado y de forma injusta, pues intrascendentes y todo pero sí que supusieron un esfuerzo con su respectiva factura para el actor.

Fraser también relató haber sido tan exigente con su propio físico en los rodajes que terminó en el quirófano en más de una ocasión a lo largo de siete años: padeció una laminectomía, en las lumbares, un reemplazo parcial de rodilla, una operación de espalda, una reparación de las cuerdas vocales.

Fue hasta 2018 con la serie Trust, cuando comenzó la reposición real de su carrera. En una entrevista promocional de la serie, el actor demostró preservar el mismo carisma que lo popularizó originalmente.

Brendan Fraser regresó al cine como uno de los protagonistas de No Sudden Move, la nueva película de Steven Soderbergh, junto a Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm y Matt Damon.

Así como su aparición en la que ya es una de las películas más esperadas de este año: The Whale de Darren Aronofsky y Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.

Y en este punto, más que cuestionar qué pasó con Fraser, surge la expectativa de si podría ser este su anhelado renacimiento en el cine.

CP