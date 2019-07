Blink-182 deleita a fans del pop punk con "Darkside"

Para que no se haga tan larga la espera, el grupo Blink-182 lanza este viernes el sencillo “Darkside”, anunció el trío mediante sus redes sociales.

Dicha canción llega tras el estreno de los temas “Blame it on my mouth”, “Divide Gerenational” y “Happy Days”, que también forman parte del disco.

Actualmente, la agrupación está conformada por Matt Skiba (guitarra y coros), Travis Barker (batería y percusiones) y Mark Hoppus (vocalista, bajo y contrabajo) este último es el único integrante que ha permanecido en la banda desde su formación.

La banda que irrumpió en la escena en 1992, se tomó un receso entre 2006 y 2009, posteriormente dedicó tiempo en la preparación de su siguiente material, y en 2011 presentó el álbum “Neighborhoods”, el cual contiene los temas “Up all night”, “Aftermidnight” y “Heart's all gone”.

“Nine” supone el segundo material de Blink-182 con Skiba, quien también forma parte de Alkaline Trio, luego de que Tom DeLange, uno de sus fundadores, decidiera abandonar la agrupación.

La primera placa con dicha alineación fue California (2016), de la que se desprendieron los sencillos Bored to death, Rabbit hole, No future, She's out of her mind y un homenaje al tema What´s my age again?, que la banda hiciera famoso en 1999.

En mayo de 2019, Blink-182 y el rapero Lil Wayne anunciaron una gira en conjunto que comprende varias ciudades de Norteamérica. Para celebrar el tour, los artistas colaboraron en nuevas versiones de What´s my age again? y Amili, temas que hicieran exitosos cada uno.

