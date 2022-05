BLACKPINK: El grupo femenil más popular del mundo da una entrevista exclusiva a Rolling Stone

La revista Rolling Stone lanzó un especial protagonizado por la agrupación femenil BLACKPINK, producción en el cual hubo varias ediciones donde cada integrante tuvo una entrevista personal, Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo.

Una producción un poco extensa, pero aquí te mostraremos un breve resumen de lo que fue la aportación de BLACKPINK a esta importante revista Rolling Stone.

En la entrevista grupal hablaron cómo fue su evolución como grupo desde que se conocieron y eran trainees en la agencia YG Entertaiment. YG una de las agencias de música más grandes e importantes de Corea del Sur, que produce artistas de K-pop, y desde los últimos años también actores y modelos. El CEO de la productora habría mencionado desde el año 2012, que este nuevo grupo de chicas alcanzaría el éxito mundial, superando a 2NE1 (Agrupación femenil que marcó historia en el K-pop durante 2009-2016).

Según Rolling Stone, ellas cuentan el día que se conocieron como una noche muy agradable, ya que fue en el dormitorio de las instalaciones de YG, donde cantaron, tocaron guitarra hasta el amanecer, sin saber todos los meses de estrés y cansancio que estaban por venir. Apesar de eso mencionan sentirse cómodas, han trabajado duro pero tienen momentos de descanso que aprovechan al máximo.

BLACKPINK menciona que a lo largo de estos años tienen mucha participación al momento de crear su música, si bien tienen al productor Teddy Park, un genio detrás de cada pieza, las cuatro integrantes forman parte del proceso creativo y la lluvia de ideas en el concepto de cada álbum y la letra de cada canción.

En la entrevista individual con Jennie Kim, ella cuenta cómo ha sobrellevado las dificultades que ha vivido, desde vivir Nueva Zelanda pasarse a Corea, los comentarios malos que los coreanos le han hecho, su personalidad y sus gustos. Inlusive, menciona que ser celebridad le ha sido impactante pero que jamás sacará a BLACKPINK de su vida:

Posteriormente, Jisoo se confesó ante la periodista Haeryun Kang, a quien le contó detalles de su niñez, cómo es la relación con sus padres, su carrera como solista y más detalles no conocidos de su vida. Más que nada, habla sobre su salud mental, cómo ha actuado ante sus giras y presentaciones y cómo le ha afectado en su vida profesional. Jisoo suele deprimirse constantemente, dice no sentirse preparada para hablar sobre su carrera como artista solista, pero que hasta ahora todo va por buen camino.

Creo que seguiré buscando toda mi vida quien soy realmente. Todavía no he encontrado nada en lo que sienta "¡Esto es para mí!" Tal vez nunca lo sentiré. Puedo comprometerme con mi realidad porque soy parte de Blackpink y no estoy sola. Tengo a las chicas en el mismo barco y a los fans. Y eso me da el poder y un sentido de responsabilidad. -Jisoo