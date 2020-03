"Black Widow" retrasa su estreno por COVID-19

El filme de Disney y Marvel Studios “Black Widow”, programado para el próximo 1 de mayo, se vio en la necesidad de retrasar su estreno debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

La historia de superhéroes que inicia la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y que es protagonizado por Scarlett Johansson aún no tiene una fecha clara para su estreno, según informa Variety.

El movimiento de fecha fue necesario debido a que en Estados Unidos se ordenó el cierre de salas de cine en varios estados, incluidos Nueva York, Nueva Yersey, Pensilvania y Washington.

El filme en solitario de la personaje “Natasha Romanoff” se suma a otras películas que han pospuesto las fechas de estreno en la pantalla grande, luego de que la Organización Mundial de la Salud anunciase que el COVID-19 ahora era catalogado como una pandemia así como el incremento de casos confirmados alrededor del mundo. Entre los filmes pospuestos se encuentran “Mulán”, “The New Mutants”, “Antlers”, “Rápidos y Furiosos 9”, y “James Bond: No Time To Die”, entre otros.

El elenco de “Black Widow” lo completan Florence Pugh, David Harbour y Rachel Weisz.

AC