Black Eyed Peas siente el beat

Black Eyed Peas está de vuelta con “Translation”, su nuevo álbum de estudio ya disponible en todas las plataformas desde ayer. Este material describe la continua evolución de la música de “los Peas” a lo largo de sus 25 años de carrera como grupo.

Además, el álbum está lleno de hits y colaboraciones con estrellas globales como Shakira, Maluma, J Balvin, Ozuna, Nicky Jam, Tyga, Becky G, El Alfa, Piso 21, French Montana, Jaden Smith y J. Rey Soul. En entrevista, la agrupación profundiza en la creación de este material que promete ser todo un éxito.

—Con más de 20 años de carrera fusionando ritmos, ¿cómo llegan a este nuevo proceso donde se reinventan con apoyo del talento latino que domina la industria del sonido urbano?

—Will.I.Am: Creo que tiene que ver con nuestro pasado, así como con nuestra capacidad de hacer canciones que puedan ser relevantes hoy en día. En la década pasada tuvimos un éxito masivo en Estados Unidos, Latinoamérica, España, Portugal y muchos otros países, así que todos estos artistas que nos recuerdan quieren ser parte de nuestros proyectos actualmente. Es una combinación del pasado con el presente y a nosotros nos motiva mucho poder fusionar nuestra creatividad con el talento latino como el de J Balvin u Ozuna.

—De dónde surge la idea de crear estos hits, ¿tiene que ver con sus raíces?

—Taboo: Por supuesto, nosotros somos de Los Ángeles, donde hay una gran comunidad de latinos; entonces, para nosotros este disco era algo muy orgánico. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con artistas como Juanes, Joan Sebastian, Paulina Rubio, Daddy Yankee, en 2003, entonces tenemos mucha influencia latina en nuestra música.

—Will.I.Am: En cuanto a artistas latinos Shakira es una de las que más aprecio, es tan dulce e increíble. Me considero un amante de la música latina y la gente con la que hemos colaborado para este disco es increíble.

—Desde su óptica, ¿cómo ha cambiado la industria de la música de sus inicios hasta hoy?

—Will.I.Am: La música ha cambiado muchísimo. Desde el momento en que creamos Black Eyed Peas en 1995 la industria era completamente diferente. En 1998, cuando lanzamos nuestro primer disco, recuerdo que se usaban cintas VHS para promocionarlo. En el 2000 comenzó el cambio hacia la era digital y años más tarde la gente dejó de tener los discos físicos para comprar música en tiendas en línea. A mediados de 2008 la música cambió drásticamente con el boom de las redes sociales, My space y Facebook comenzaban a ser más visibles, después llegó Twitter, YouTube y ahora TikTok, estas aplicaciones han influido muchísimo en la forma de hacer música, ahora todo es más rápido y creativo.

—Apl.de.ap: Antes sabíamos que estábamos en el gusto de la gente por medio de nuestros discos vendidos, ahora es por medio de las reproducciones en las plataformas digitales de música.

—Ustedes siempre han estado a la vanguardia con su música, ¿por qué invitar a estos cantantes para lograr un éxito? ¿Es para estar a la moda dentro de la música en Latinoamérica?

—Apl.de.ap: La música latina es parte de la esencia de Black Eyed Peas desde siempre. Discos como “Elephunk”, “Monkey Business”, “The E.N.D.”, “The Beginning” lograron posicionarnos en el gusto del público latino y creo que este nuevo disco “Translation” muestra nuestro aprecio por América Latina.

—Taboo: Los latinos nos han inspirado desde nuestros inicios. En lo personal siempre he estado conectado a dos culturas y amo mi raíz mexicana, amo y aprecio mi cultura. A lo largo de nuestra trayectoria hemos trabajado con muchas personas originarias de Latinoamérica; entonces, me parece que ahora es importante llevar esta música a todas parte del mundo.

—¿Qué opinan del movimiento urbano y el reggaetón? ¿Cuál sería su aportación a este género y como lo ven a futuro?

—Apl.de.ap: El género urbano es lo más emocionante del mundo en este momento, ya sea el reggaetón o el trap. Lo valioso de esto es ver la forma en que los artistas se apoyan entre sí, siempre se tienen los unos a los otros.

—Musicalmente, ¿qué valor tiene “Mamacita” para la agrupación? ¿Por qué trabajar con Ozuna?

—Apl.de.ap: “Mamacita” agrega valor al grupo porque hicimos algo realmente atrevido con Ozuna y actualmente es un éxito en plataformas digitales, ya cuenta con millones de reproducciones en YouTube y nos encanta ver que a la gente le está gustando esta fusión de estilos.

Siente el ritmo

Cabe señalar que uno de los temas que destacan de este álbum es “Feel The Beat”, el cual grabó la banda junto al colombiano Maluma. Esta canción, según la agrupación, está hecha para recordarnos que en “estos tiempos oscuros, la música debe brillar más fuerte”.

El tema inicia con un sampleo de “Can you Feel the Beat”, canción original que el grupo musical de freestyle estadounidense, Lisa Lisa and Cult Jam, lanzó en 1985. Hasta el momento la canción ya supera las 100 mil reproducciones en YouTube.