Aún no inicia el 2023 y varios artistas ya cuentan con varias fechas ocupadas para presentar su show musical, tal como es el caso de la conocida cantante Billie Eilish quien se presentará en la ciudad de Guadalajara y Ciudad de México con gira Happier Than Ever, The World Tour 2023.

La cantante nacida en los Ángeles, California, Estados Unidos estará presente en el Foro Sol de la Ciudad de México el 29 de marzo del 2023, posteriormente asistirá al festival musical Tecate Pal' Norte el 31 de marzo y finalmente cerrará con broche de oro en la perla tapatía en la Arena VFG, el 2 de abril de ese mismo año.

El concierto tendrá una duración de dos horas aproximadamente en donde cantará los temas de su último disco Happier Than Ever publicado en 2021, además de algunos otros éxitos de su carrera.

Los boletos pueden ser adquiridos en la plataforma de Ticketmaster, los cuales cuentan con diferentes precios para ambos inmuebles.

La venta general dara comienzo este 11 de noviembre del 2022 a las 13:00 horas a través de www.ticketmaster.com.mx/, a continuación te mostramos los precios y zonas.

Boletos para Arena VFG en Guadalajara

Estas son los precios y las zonas del inmueble:

S300: $816

$816 Platea Alta: 1,176

1,176 Platea: $1,536

$1,536 Platea Baja: $2856

$2856 Grada Preferente C: $3,576

$3,576 Grada Preferente B: $4,296

$4,296 General: $2,376

Boletos para el Foro Sol en CDMX

Estas son los precios y las zonas del inmueble:

Naranja C: $576

$576 Verde C: $720

$720 Naranja B: $936

$936 Naranja A: $1,896

$1,896 Verde B: $2,496

$2,496 Verde A: $3,096

