Billboard 2020: El emotivo mensaje de Maluma tras no ser premiado en categorías

Maluma compartió con sus seguidores de Twitter un emotivo mensaje tras los premios Latin Billboard 2020, donde no fue premiado en ninguna de las categorías a las que estaba nominado pero sí recibió un reconocimiento con el Premio Billboard Espíritu de Esperanza.

"Casi nunca me gano premios y ustedes lo saben pero no me importa, la paso cabrón, el premio más grande es su amor", dijo el intérprete de “Felices los cuatro”.

Casi nunca me gano premios y ustedes lo saben pero no me importa, la paso cabron, el premio mas grande es su amor ����❤️ — MALUMA (@maluma) October 22, 2020

El cantante colombiano abrió el espectáculo con el tema "Hawái" en el BB&T Center en Sunrise, 50 Km al norte de Miami, luego de una alfombra roja regida por el distanciamiento social y las medidas sanitarias.

fue honrado con el premio "Espíritu de la Esperanza" por su labor filantrópica con su fundación El Arte de los Sueños, pero no obtuvo los galardones a los que iba nominado: Canción Tropical y Artista Latin Rhythm, Solista.

Por su parte, Bad Bunny y Daddy Yankee triunfaron al llevarse siete honores cada uno en una ceremonia realizada medio año después de lo previsto debido a la pandemia de coronavirus, pero el primero de ellos no estuvo presente para recibirlos.

Con información de AFP.

AC