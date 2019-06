Bigorra asegura que no vendió información sobre divorcio de Bisogno

La conductora Raquel Bigorra salió en su defensa la noche de este martes luego de que en días pasados Daniel Bisogno la acusara dentro del programa "Ventaneando" de vender exclusivas sobre su divorcio.

Mediante una transmisión por Facebook Live, que fue borrada de su cuenta luego de alrededor de 20 minutos de empezar, Bigorra expresó su opinión sobre las críticas que ha recibido.

"Yo en mi dignidad, mis principios, mis valores, no lo vendí, como para qué voy a lastimar a una persona que yo quiero", se escucha decir a una Raquel con voz entrecortada.

"Aquí hay algo bien importante que yo pienso y porque creo que esto es un show y es mediático y no puedo creer que pueda pensar que yo lo traicioné y yo lo vendí porque yo no lo vendí y eso es muy fácil de comprobar", comentó.

Bigorra también explicó en la transmisión que si anteriormente no había salido a defenderse de otras acusaciones era porque no se trataba de alguien tan cercano a ella como Daniel Bisogno quien además es su compadre, además dijo que varios medios se adjudicaron las exclusivas con respecto al tema de Ingrid Coronado y Atala Sarmiento, de quienes supuestamente también habría vendido información.

"Todos tenemos defectos pero así somos los amigos, nos tenemos que querer con los defectos que tengamos. No quiero lo que estoy sufriendo yo hoy porque estoy siendo calumniada, difamada, leyendo los comentarios de la gente me dicen 'oye por qué otras veces que dijeron y que te acusaron porque tú no saliste a defender' realmente son personas que no son importantes para mí, para qué salgo a darle atención a algo que no es importante para mí", explicó.

"En este caso sí es importante para mí porque es una persona que yo quiero, que yo sí consideraba mi amigo, más que mi amigo mi compadre", dijo.

La conductora compartió que el lunes al ir al trabajo vivió un "carrusel de emociones" pues no pudo dormir ni comer. Bigorra condenó que no se hablaran las cosas y que se tuviera que recurrir a los medios de comunicación para manchar su nombre.

"...estás perdiendo a una persona que tú amas y que tú quieres y que estás viendo que está diciendo algo que no es y por más que quiera pensar en la cabeza quién le pudo haber dado cuerda, se pudo haber creído una mentira, no se justifica y siento que el odio viene no sé de qué lugar pero no puede venir del corazón".

"Sé que no es sencillo pero se pueden hablar las cosas como familia, te puedes sentar y puedes hablar pero esto de agarrar un medio, de agarrar tu casa de donde comes para sentarte y difamar a una persona que no es cualquier persona, es algo que yo no puedo entender sobretodo porque en qué momento yo pensé que no me iba a tocar a mí, jamás", dijo.

