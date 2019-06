Raquel Bigorra desmiente traición a Daniel Bisogno

Raquel Bigorra desmintió haber vendido en exclusiva el divorcio entre Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio.

"Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar", escribió la conductora cubana en Twitter.

La tarde de estes viernes durante la transmisión del programa "Ventanteando", Pati Chapoy confesó que Bigorra había vendido el divorcio del conductor.

Ante esta declaración, el comediante detalló el proceso de su separación con Riva Palacio en la que cuenta que Raquel Bigorra lo traicionó.

Además, Chapoy indicó que la conductora vendió seis portadas a distintas revistas de espectáculos sobre el escándalo que está pasando Daniel Bisogno.