Beyoncé reúne a Destiny's Child en Coachella

La cantante Beyoncé fue la figura en el segundo día de actividades del festival Coachella 2018, en donde reunió a las integrantes de Destiny's Child.

El sábado por la noche, después de su show, Beyoncé llevó al escenario a Kelly Rowland y Michelle Williams.

Con sus antiguas compañeras de Destiny's, Beyoncé interpretó temas clásicos como "Lose My breath", "Soldier" y "Say My Name".

Aunque se había hablado de una posible reunión, el pasado diciembre negaron que fueran a cantar juntas en el festival.

Las sorpresas no terminaron ahí, pues la cantante estadounidense también invitó al escenario a su esposo, Jay-Z, para interpretar juntos el tema "Deja Vu".

AFP / K. Grillot

Solange, la hermana de Beyoncé, también subió al escenario para bailar.

De hecho, en el show de la cantante hubo cerca de 100 bailarines y ella se convirtió en la primera mujer afroamericana en tener el show estelar en el festival.

Quienes también se presentaron en Coachella fueron Los Ángeles Azules.

GC