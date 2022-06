Beyoncé: La cantante está de regreso con nueva música

Hace unos días los fans de Beyoncé colapsaron cuando vieron que su diva había borrado su foto de perfil en redes sociales. De inmediato surgieron especulaciones acerca de lo que tramaba "Queen B"; lo más esperado es que fuera un proyecto sobre música y parece que así es.

La intérprete de "Single ladies" acaba de lanzar en plataformas digitales su nuevo tema "Break my soul" con ritmos bailables y pegadizos que invitan a mover el cuerpo. Su público ya tenía muchas ganas de escuchar lo nuevo de esta diva de la música, pues lo último que había lanzado fue en el 2020, la versión deluxe del álbum "The Lion King: The Gift", a propósito de la versión actual animada del clásico de Disney "El rey león".

Antes de ese material había publicado un álbum en vivo llamado "Homecoming", pero su último disco de estudio, fuera de estos conceptos antes mencionados, fue "Lemonade".

Beyoncé se ha caracterizado estos últimos años por ser una artista muy conceptual, ligando la sonoridad de su música al área visual, generando discursos poderosos, por lo que la expectativa está latente acerca de lo nuevo que prepara "Queen B" musicalmente hablando.

