Luego de que Christian Nodal lanzara su primera canción tras romper su relación y compromiso con Belinda, ahora es la cantante quien da a conocer su nueva producción titulada: Mentiras "Cabrón".

Apenas el pasado 18 de febrero Nodal compartió con sus fans el sencillo “Ya no somos ni seremos”, el cual toca el tema del desamor y la lucha con uno mismo para superar una relación que no pudo ser.

Hace unos días, Belinda agradeció el apoyo a sus seguidores en redes sociales y reconoció que “estos días han sido difíciles”.

¿Qué dice la nueva canción de Belinda?

"Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podía, que no te superaría, siempre va a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste".

"Ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón. Ya no".

"Te digo que no, no quiero más que se esté creyendo mejor que yo. Siempre peleando y comportándose como un cabrón".

"Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos. Ahórrate el intento".

Nodal anunció su rompimiento con Belinda el pasado 12 de febrero mediante una historia de Instagram.

Belinda exige respeto

Debido a que la cantante ha recibido fuerte críticas luego de su rompimiento con Christian Nodal, ayer viernes Belinda exigió respeto y un alto a los comentarios que incluso consideró como violencia de género.

“En los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que, en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable”.

Dejó claro que o quiere convertirse en víctima, pero que está decidida "a tomar todas las acciones necesarias para exigir –inclusive por la vía legal– el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas”.

En redes sociales se han publicado comentarios e incluso memes que sugieren que a la cantante le interesa el dinero o recuerdan situaciones de la artista con sus otras sus ex parejas.

La historia de amor

¿Cómo fue la historia de amor de los cantantes? La pareja hizo pública su relación en 2020. En mayo de 2021 incluso anunciaron su compromiso con una fotografía donde Belinda lucía un diamante tipo esmeralda valuado en tres millones de dólares.

Ella contó que él le pidió que fuera su novia en una cena en Puerto Vallarta, Jalisco.

"Yo creo que siempre habrá personas que van a hablar bien y mal, y los únicos que sabemos lo que está pasando realmente somos Christian y yo y con el tiempo y las acciones se van a dar cuenta que ni él ni yo somos ese tipo de artistas", dijo Belinda el 12 de agosto en una entrevista que dio, de la mano con Nodal, para un programa de televisión.

Trabajar como coaches en “La Voz Azteca” los unió, según han comentado.

Finalmente, Nodal informó del término de la relación el pasado 12 de febrero:

"A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo", escribió Nodal.