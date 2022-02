Belinda y Christian Nodal: Supuesto video donde el cantante se borra tatuaje de su ex pareja causa conmoción en redes

En las últimas horas ha circulado un video en redes sociales donde pareciera que es Christian Nodal quien acude a un lugar donde se hace micropigmentación para retirarse con láser uno de los tatuajes que le dedica a su ahora ex novia, Belinda, justo el que dice “Beli” y que está junto a uno de sus oídos.

Sin embargo, nunca se le ve el rostro, solo la oreja y parte de la barba, que hay que decir, tanto el oído como el cabello lucen descuidados.

Varios usuarios en redes comenzaron a hacer la comparativa de las fotos de Nodal donde se le ve el tatuaje en cuestión y no se parece al del video donde supuestamente se lo retira. El que se hizo el cantante se ve muy bien definido, mientras que el de la historia compartida por parte de la cuenta @normablush_beautyartist se ve que está hecho con tinta, justamente como con la que se hace la micropigmentación.

Sin embargo, quedó la duda porque incluso la cuenta del salón arrobó a Nodal. Al finalizar el video donde se ve que le retiran la tinta con láser, la que parece ser la dueña del establecimiento dice en otra historia: “Recuerden chicas, aquí sí borramos tatuajes, nombres de ex, nombres de tóxicos, micropigmentaciones… todo lo que ya sea tinta en tu cuerpo que no quieras, se va”.

El tema de los tatuajes que ha inspirado Belinda ha sido muy polémico porque Lupillo Rivera se tuvo que rehacer uno en el brazo luego del truene con ella. Y cuando Nodal empezó a hacerse los suyos en honor a su ex, la gente le comenzó a pedir que no lo hiciera porque tarde o temprano se los tendría que borrar, pero hasta ahora en sus cuentas oficiales no se ha mostrado nada al respecto, por lo que el resumen de esta polémica es que se trata de algo “armado” por parte del estudio de micropigmentación para llamar la atención de la gente.

Firma con Sony Music

Lo que sí es real y ya lo difundieron Billboard y el propio Nodal, es que se incorpora el intérprete a las filas de Sony Music. La revista publicó en Instagram el mensaje: “Christian Nodal, el solista más exitoso de la música regional mexicana en la actualidad, ha firmado un contrato discográfico con Sony Music”.

Y también comparten las declaraciones que él dio: “Estoy muy agradecido de poder cerrar un capítulo de mi carrera y comenzar uno nuevo con mucha pasión, alegría y emoción”, dijo Nodal en un comunicado . El cantante reposteó en sus historias de Instagram la publicación con el mensaje, “Agárrense”.

