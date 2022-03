Belinda: Ari Borovoy desmiente desaire de la cantante al 2000’s Pop Tour

Tras anunciar que Bobo Producciones impulsará el espectáculo “2000’s Pop Tour”, en el que se reunirán destacados cantantes y grupos musicales representativos de esa época en México y Latinoamérica, trascendió que Belinda habría declinado despectivamente la invitación para formar parte del elenco, pues se aseguró que la cantante comentó que el show y sus demás colegas no estaban a su nivel.

En su visita a Guadalajara para promocionar la exposición multisensorial “Van Gogh: The Immersive Experience”, en la que Bobo Producciones participa, Ari Borovoy explicó lo qué realmente pasó con Belinda al ser invitada a la gira nacional que tendrá el “2000’s Pop Tour” con un formato 360.

“No es verdad eso, sí recibió la invitación como muchos otros artistas de los 2000’s. Para yo lograr un elenco de 10 o 12 artistas, como es este el caso, tengo que buscar a 30 o 35, te puedo decir que del 90 o 95 por ciento de los artistas, solo uno me dijo que no quería compartir escenario, pero no es el caso de ella- Belinda- ni de todos los demás que dijeron que no, es muy válido y no se juzga”.

Referente a cómo se le hizo la invitación a Belinda para que formara parte del “2000’s Pop Tour”, Ari Borovoy indicó que él personalmente se puso en contacto con el equipo de Belinda para tratar de coordinar en una primera instancia los tiempos disponibles en la agenda.

“Ella, como muchos otros artistas, yo estuve en contacto con sus mánagers para ver principalmente el tema de agendas, eso es lo más difícil, compaginar agendas de tantos artistas, muchos son mexicanos, otros no son mexicanos, esa es la parte más compleja y que se adapten a un setlist que sea divertido y variado para el público”.

Fue a mediados del pasado mes de enero cuando se anunció al elenco que conformará la primera gira del “2000’s Pop Tour”, confirmado en su cartelera a Paty Cantú, Motel, Playa Limbo, Kudai, Bacilos, PeeWee, Fanny Lu, Nicki Clan y Yahir, quienes compartirán escenario y canciones como se ha hecho en el proyecto de los “90’s Pop Tour”, espectáculo que también regresará a Guadalajara durante el segundo semestre del año.

Tras este anuncio, la periodista Martha Figueroa (del programa “Con permiso”), reveló que Belinda habría comentado que el elenco dispuesto para el “2000’s Pop Tour” no estaba a su altura, situación que habría derivado en rechazar despectivamente la invitación a sumarse.

“No es cierto que dijo eso, al menos a mí, de ninguna manera, al contrario, bastante emocionados estuvieron ella y todos. Como en los ‘90’s Pop Tour’, siempre he dicho cualquier noventero es bienvenido, ahora en los ‘2000’s’, cualquier dosmilero es bienvenido también”.

