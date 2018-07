Beach Fossils, sonidos indies neoyorquinos

El grupo estadounidense Beach Fossils prepara su próxima presentación en Guadalajara. La escuadra hace su arribo luego de haber publicado su tercer disco de estudio en 2017: “Somersault”. Sobre el setlist que tocarán este 25 de julio, Dustin Payseur, líder del grupo, platicó vía telefónica: “Es una mezcla de viejas y nuevas canciones. Para el grupo es una selección de las canciones que más nos gusta tocar. No pasamos mucho tiempo pensando en qué canciones tocar, tocamos lo que queremos. De todas maneras son las canciones que la gente quiere escuchar: es una coincidencia afortunada”.

Fue en 2010 cuando la banda debutó con su disco homónimo, al que le siguió “Clash the Truth” de 2013. Fueron años de adaptación y cambio en los procesos creativos hasta llegar a su estado actual. Dustin nos contó cómo fue la escritura de canciones para su más reciente placa: “En este disco fueron más colaborativas las composiciones. En el disco anterior era yo solo componiendo. Con este fue toda la banda en el cuarto de ensayo y trabajando. En lugar de trabajar en cada canción lo hicimos por partes, sección por sección. Luego de tener esas partes vimos qué funcionaba, armando las piezas y montando las canciones. Fue una experimentación”.

Cuidado por la composición

Es una banda que ama el sonido y también ponen atención al contenido de sus canciones, elemento que de forma magistral han sabido construir a los largo de los últimos años. Las letras han sido una constante: “Creo que las letras es algo que ha sido consistente a lo largo de los discos. Siempre escribo desde una perspectiva personal, lo mantengo abierto y vulnerable. Temáticamente es lo mismo: la vida y las experiencias personales”.

Todos esos pasos de escritura de música y letras desembocan en la música en vivo, esos conciertos que representan el encuentro con los seguidores. “Tocar en vivo es muy especial: no es algo que dé por hecho. No importa si estoy de gira y toco todas las noches. Cada noche es especial: aunque tengamos un mal día durante el camino al subir al escenario todo cambia”.

Parte de su éxito es la alineación actual. Dustin comparte créditos con Jack Doyle Smith y Tommy Davidson: “Son mis mejores amigos, personas muy especiales. Hay bandas en las que no se soportan. Pero nosotros regresamos de gira y al día siguiente nos juntamos. No nos cansamos unos de otros”.

Además de sus compañeros de grupo, a Dustin le gusta colaborar con otros músicos, no necesariamente del mismo género. En su reciente álbum tuvo dos colaboraciones, pero ya trabajó en las siguientes: “Tuve algunas colaboraciones en los meses pasados. Me gusta salirme del género del rock cuando colaboro. La gente aporta algo nuevo, emocionante. Escuchamos todo tipo de música, no me gusta que se encasille en un solo género”. Estas colaboraciones fueron con raperos, comentó Dustin: “Todavía lo estamos trabajando”, por lo que no hay fecha para la publicación.

Enamorados de México

Beach Fossils es el tipo de grupo que se retroalimenta con la gente frente a la que tocan: “Me cambia en una gran forma. Si la gente es energética y animada nosotros nos retroalimentamos. Si la gente está callada es el tipo de show que recibirán de vuelta. Depende mucho de la gente el tipo de concierto que tengamos”.

Esta no será su primera en México, por lo que ya saben que los mexicanos son muy receptivos cuando el proyecto les gusta: “El público es de mis favoritos. Es muy bonito, con un nivel de energía altísimo. No es un lugar en el que me cueste trabajo mantener a la gente enganchada. Es lo que me importa: yo veo a la gente, me divierte ver que la gente la está pasando bien. Es una señal de que es un buen concierto”.

AGÉNDALO

Beach Fossils en el C3 Stage

Miércoles 25 de julio, 20:00 horas

Boletos en taquillas y en el sistema TicketNow: $550 pesos general, $950 pesos VIP (con póster y barra libre)