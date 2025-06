Brian Wilson, el visionario y frágil líder de The Beach Boys, falleció a los 82 años. Con su genio para la melodía, los arreglos y una autoexpresión asombrada, Wilson creó himnos veraniegos como “Good Vibrations” y “California Girls”, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la historia de la música popular.

La familia del músico confirmó la noticia ayer a través de un comunicado publicado en el sitio web oficial de Wilson y en sus redes sociales. No se dieron a conocer más detalles sobre las causas del fallecimiento. Desde mayo de 2024, Wilson se encontraba bajo tutela judicial para la supervisión de sus asuntos personales y médicos, a cargo de su publicista de toda la vida, Jean Sievers, y su mánager, LeeAnn Hard.

Wilson fue el mayor y último sobreviviente de los tres hermanos que formaban el núcleo musical de The Beach Boys: él tocaba el bajo, Carl la guitarra principal y Dennis la batería. Junto a su primo Mike Love y su amigo de la infancia Al Jardine, el grupo evolucionó de ser una banda local en California a convertirse en iconos mundiales del surf, el sol y el estilo de vida californiano.

Durante la década de 1960, The Beach Boys lograron más de 30 sencillos en el Top 40 y ventas globales superiores a los 100 millones de discos. Su emblemático álbum “Pet Sounds” (1966) fue reconocido por la revista Rolling Stone como el segundo mejor disco de todos los tiempos, sólo superado por “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” de The Beatles.

En 1988, la banda fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Aunque Wilson tuvo disputas con Mike Love sobre créditos de autoría, fue ampliamente admirado por sus pares.

Figuras como Paul McCartney, Elton John, Bruce Springsteen, Smokey Robinson y Carole King lo consideraban una inspiración. McCartney incluso declaró que la balada “God Only Knows” lo hacía llorar cada vez que la escuchaba.

Genio con alma atormentada

Wilson, alto, retraído y parcialmente sordo de un oído —según se dice, debido a los abusos de su padre, Murry Wilson— era tanto el anfitrión como el tímido observador de la fiesta sin fin que representaba la música de The Beach Boys. De influencias como Chuck Berry y The Four Freshmen, logró conjurar un paisaje sonoro brillante de armonías soleadas y escenas de playas, autos y romances adolescentes.

Pese a su imagen luminosa, la historia del grupo fue atravesada por dificultades: las batallas legales entre miembros, el alcoholismo de Dennis (quien murió ahogado en 1983) y las profundas luchas mentales de Brian. Su búsqueda perfeccionista lo llevó a revolucionar la producción musical, aunque también lo sumió en largos periodos de reclusión.

Nacido el 20 de junio de 1942 en Hawthorne, California, Wilson mostró aptitudes musicales desde niño, enseñando armonía vocal a sus hermanos y tocando el piano. En 1961, escribió junto a Mike Love el primer sencillo de la banda, “Surfin’ U.S.A.”, y el grupo —bautizado sin su consentimiento como The Beach Boys por la discográfica— despegó hacia la fama nacional.

Con éxitos como “Surfin’ U.S.A.”, “I Get Around”, “Help Me”, “Rhonda” y “Fun, Fun, Fun”, Wilson comenzó a tomar el control creativo del grupo. En 1964, agotado por las giras y bajo fuerte estrés, dejó de presentarse en vivo. Fue reemplazado en escena por Bruce Johnston, mientras él se enfocaba en el estudio, explorando sonidos más complejos inspirados en las producciones de Phil Spector.

Agencias

El sueño inacabado de “Smile”

La competencia amistosa con The Beatles impulsó a Wilson a crear “Pet Sounds”, una obra maestra introspectiva y experimental, que incluía canciones como “Wouldn’t It Be Nice” y “Sloop John B”. El sencillo “Good Vibrations”, lanzado después, vendió más de un millón de copias y consolidó su estatus de innovador musical.

Sin embargo, el reconocimiento no vino acompañado de éxito comercial inmediato, y Capitol Records recibió con frialdad el álbum. Mientras The Beatles respondían con “Revolver” y “Sgt. Pepper”, Wilson se abocaba a su ambicioso proyecto “Smile”, una “sinfonía adolescente a Dios” compuesta con Van Dyke Parks. El caos y la presión lo llevaron a cancelarla en 1967.

Piezas de “Smile” fueron recicladas en “Smiley Smile”, aunque con menor impacto. Wilson se sumió en el aislamiento, y los Beach Boys quedaron relegados frente a la efervescencia de los años sesenta. A pesar de ello, su obra dejó una huella indeleble en generaciones de artistas, desde The Go-Go’s hasta Animal Collective.

En los años 2000, Wilson regresó a los escenarios, reinterpretando “Pet Sounds” y completando finalmente “Smile” para una aclamada versión en vivo. Su legado como compositor, productor y artista revolucionario permanece intacto.

CT