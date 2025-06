Katy Perry y Orlando Bloom enfrentan posible crisis en su relación, según reportes

La relación que comenzó a finales del 2016 entre Orlando Bloom y Katy Perry parece estar enfrentando problemas, ya que mientras la cantante sube a los escenarios de su gira Lifetime, recientes reportes afirman que su vida en pareja peligra , y que, incluso, ya habrían tomado caminos separados.

De acuerdo con un fuente cercana a la pareja, quien compartió su testimonio con la popular columna de chismes estadounidense, Page Six, tanto Bloom como Perry estarían esperando que termine la gira de la cantante para dar el anuncio oficial de su separación.

"Ya se terminó. Están esperando a que termine la gira para separarse", aseguró la fuente.

Perry, quien comenzó su tour el 23 de abril de este año, aún tiene fechas agendadas hasta el 7 de diciembre.

De acuerdo con los informantes, las tensiones entre la famosa pareja comenzaron luego de que el séptimo álbum de la intérprete, 143, no tuviera una buena recepción , lo que la hizo sentirse sumamente frustrada.

"Eso la estresó muchísimo. Orlando fue comprensivo, pero sí generó cierta tensión", dijo un testigo al medio.

Katy Perry, además, estaría lidiando con algunas críticas hacia su gira, las cuales también habrían terminado por impactar en el romance.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hablado sobre el tema ni ha salido a desmentirlo. Por otra parte, se remarca un posible distanciamiento, ya que Bloom estuvo en Miami, Florida, el mes pasado.

Perry y Bloom le dieron la bienvenida a su hija Daisy el 26 de agosto de 2020.

Fue en 2017 cuando la pareja hizo público que se tomaría un descanso "respetuoso" y "cariñoso", según expusieron en un comunicado enviado por sus representantes. En ese momento, ambos se centraron en su crecimiento personal y profesional.

El inicio de su idilio amoroso fue a finales de 2016, y lo compartieron orgullosos con una fotografía en el Festival de Cine de Cannes. Posteriormente, declararon que, si bien no estaban comprometidos, iban encaminados a lograrlo.

Bloom pidió la mano de la artista, divorciada del cómico Russell Brand, en 2019, en pleno San Valentín.

En 2024, Perry habló en el pódcast Call Her Daddy sobre lo complicado que fue para ella iniciar su relación con Orlando: "No estuvimos realmente involucrados desde el primer día. Él sí lo estuvo porque acababa de pasar un largo tiempo soltero y tenía intenciones claras. Yo, sin embargo, acababa de salir de una relación y pensé: 'Ya no puedo más. Necesito vivir en otro mundo, pero tuve que esforzarme mucho'".

También mencionó que, aunque las discusiones pueden ser intensas entre ellos, logran reconciliarse con rapidez: "Cuando discutimos, lo hacemos con mucha vehemencia y luego nos calmamos enseguida. Es como: 'La la la la la, te quiero. Bueno, sigamos adelante'".

A lo largo de su matrimonio, también han recurrido a la terapia para fortalecer su relación. En el caso de Bloom, ha declarado en el pasado que pertenecer a mundos distintos complica el entendimiento mutuo: "A veces las cosas no son realmente fáciles. No voy a mentir. Definitivamente luchamos con nuestras emociones y nuestra creatividad", dijo a Flaunt.

