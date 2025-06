La cantante estadounidense de 26 años, Sabrina Carpenter, sorprendió al mundo y a sus fanáticos con el inesperado anuncio de su séptimo álbum de estudio, titulado Man's Best Friend .

A través de redes sociales, la también actriz hizo público el anuncio. “Mi nuevo álbum, Man's Best Friend, sale el 29 de agosto de 2025. No puedo esperar a que sea suyo!”, posteó.

En su publicación podemos ver dos imágenes; la primera es una fotografía de ella a cuatro patas, con un hombre sosteniéndole el cabello como si este fuera una correa de perro. En la segunda es un perrito con un collar cuya placa tiene grabado el título del disco.

Hace unos días la cantante lanzó “Manchild” , el primer sencillo del álbum, dándonos una probada de lo que será este nuevo proyecto, con un video musical que refleja su humor tan característico.

El anuncio de este disco llega casi un año después del lanzamiento de Short n' Sweet, su sexto álbum de estudio, el cual le valió el éxito global, pues alcanzó el puesto #1 de Billboard 200 y ganó tres premios Grammy.

Este álbum fue lanzado el 23 de agosto del 2024, mientras que la versión Deluxe, con cuatro canciones extra, llegó el 14 de febrero de este año. Esto quiere decir que el nuevo proyecto llegará tan solo seis días después de su primer aniversario.

Actualmente Sabrina se encuentra de gira con su Short n' Sweet Tour, con la que ha visitado varias ciudades de Estados Unidos y Europa, demostrando que, incluso estando de gira, ha encontrado tiempo para crear nueva música.

Una larga carrera

Contrario a lo que muchas personas piensan, Sabrina Carpenter lleva más de una década en la industria musical. Su álbum Short n' Sweet no es su primer trabajo discográfico, ni siquiera Emails I Can't Send, disco anterior a este; la realidad es que su álbum debut lo lanzó en 2015 mientras se encontraba en el rodaje de Girl Meets World (El mundo de Riley), serie de Disney Channel.

Su primer álbum, Eyes Wide Open , fue publicado en 2015 , seguido de Evolution en 2016, Singular: Act I en 2018, Singular: Act II en 2019, Emails I Can't Send en 2022 y finalmente Short n' Sweet en 2024. En 2023, Sabrina fue telonera de Taylor Swift en The Eras Tour, algo que probablemente benefició bastante su carrera.

A pesar de contar con sencillos como “Sue Me”, “Skin”, “Nonsense” y “Feather”, que tuvieron bastante popularidad en las listas de éxitos en Estados Unidos, no fue hasta la llegada de “Espresso” que la cantante alcanzó el éxito global. Short n' Sweet alcanzó el #1 en la lista Billboard 200 durante cuatro semanas, y, por su parte, los sencillos promocionales “Espresso” y “Please, please, please” compitieron entre ellos para llegar al #1 en Billboard Global 200, marcando un hito en su carrera musical.

Además de cantante y compositora, Sabrina Carpenter también es actriz, y ha participado en diversas series de televisión y películas. Ha aparecido en películas como la comedia Adventures in Babysitting (2016), el drama sobre la mayoría de edad The Hate U Give (2018), el road drama The Short History of the Long Road (2019), el drama musical Clouds (2020) y el thriller Emergency (2022). También ha protagonizado las producciones de Netflix Tall Girl (2019), Tall Girl 2 (2022) y Work It (2020), de la cual fue productora ejecutiva. En Broadway, interpretó un papel principal en el musical Mean Girls (2020).

