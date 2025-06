El músico, compositor y productor estadounidense Brian Wilson falleció este miércoles a los 82 años de edad de acuerdo con una publicación realizada a través de su perfil oficial de Facebook. Esto dice la publicación:

“Anunciamos con el corazón roto que nuestro querido padre Brian Wilson ha fallecido. No tenemos palabras en este momento. Por favor respeten la privacidad de nuestra familia durante este duelo. Sabemos muy bien que el luto lo compartimos con el mundo. Amor y misericordia”.

En cuestión de salud, Wilson había sufrido un deterioro reciente relacionado con enfermedades cognitivas. En 2024, el músico había sido puesto bajo tutela debido a una avanzada demencia. Sus acompañantes fueron sus compañeros de toda la vida: Jean Sievers, publicista y manager del artista y LeeAnn Hard, gestora de negocios. Gloria Ramos fue la encargada de sus cuidados junto a los médicos de Brian. La solicitud de cambio de tutelaje se realizó luego del fallecimiento de su esposa, Melinda Wilson a los 77 años de edad.

¿Quién era Brian Wilson?

Brian Wilson nació el 20 de junio de 1942 en California. Desde sus primeros años mostró una destreza musical que alimentaría hasta llegar a niveles expertos. A los 10 años, tocaba el piano y componía. Reunido de amigos y hermanos, fundó The Beach Boys, una banda que cambiaría la historia de la música estadounidense, especialmente de California, pues "Fun, Fun, Fun" y "I Get Around" se convirtieron en himnos toponímicos de la región.

Su obra inspiró a múltiples generaciones de músicos. Como distintivo está la confeción de Paul McCartney, quien etiqueto a la música de The Beach Boys como una influencia clave para la composición de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles.

Sin embargo, ese no es su único reconocimiento. Artistas de la talla de Bob Dylan, Stevie Woder o Neil Young, han confesado su admiración e influencia. Pet Sounds (1966) de The Beach Boys es considerado como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. En dicha obra, Wilson funge de productor, compositor y vocalista.

