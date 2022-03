Temible y cruel, este villano de “The Batman” supera a cualquier interpretación previa del personaje

Tras su estreno en las salas de cine, el pasado 2 de marzo, la cinta “The Batman” ha reventado la taquilla en varias partes del mundo… Y no solo los seguidores del superhéroe la respaldan, pues la crítica señaló a este filme como la puerta a “un futuro prometedor” para la franquicia.

Para esta entrega, el director Matt Reeves recreó un mundo de villanos desde una perspectiva distinta. En especial al célebre “Pingüino”, interpretado esta vez por un irreconocible Colin Farrell.

Para Farrell este trabajo ha sido toda una travesía que no incluyó efectos digitales, sino de cinco a seis horas de maquillaje diario. En entrevista, el actor nos comparte cómo llegó este papel a su vida: “Recibí una llamada de mi agente, diciendo ‘¿sabes que están haciendo ‘The Batman’?’… Me comentó que Matt Reeves iba a dirigir la nueva entrega de ‘Batman’ y que querían hablar conmigo para interpretar a ‘El Pingüino’, lo cual me emocionó mucho”.

¿Qué fue lo que te atrajo de este personaje y de la versión de Matt?

Me gano la vida como actor, pero también llevo a un niño dentro de mí, al cual le gusta divertirse… Crecí viendo a Adam West, como el “Batman” de los años 60, en su programa de televisión, y a Burgess Meredith interpretando a “El Pingüino”. Y también me encantó el primer “Batman” de Tim Burton, y su posterior “Batman Returns”, con Danny DeVito como “El Pingüino” y Michelle Pfeiffer como “Catwoman”. Entonces, cuando escuché, me emocioné terriblemente con la idea de poder encarnar, acercarme a un personaje tan icónico como “El Pingüino”. Y conocía el trabajo de Matt Reeves (“Cloverfield” y “Let Me In”)… Él es un cineasta extraordinario. Es uno de esos raros cineastas que realmente, creo, mezcla la brillantez independiente con un sentido de entretenimiento comercial también. Y hace películas para las masas, pero no para la concesión de ningún tipo de intelecto emocional o psicológico, o especificidad, así que me encantó escuchar eso. Y luego leí el guion y me senté con Matt y así comenzó todo.

Esta película se centra en el origen de “Batman”, por así decirlo, por lo que también es el inicio de “El Pingüino”... ¿Eso te dio la oportunidad de presentar una versión de este personaje que tampoco hemos visto en las cintas anteriores?

Sí… En la película se hace referencia a él como “El Pingüino”; sin embargo, en el guion se especifica que dicho apodo no le gustaba del todo, no era algo que tuviera al 100% asumido… De hecho, no sé si algún día esté completamente de acuerdo con él. En la cinta comienza siendo “Oswald 'Oz' Cobblepot”, alguien que está en ascenso o al menos así es como él se ve a sí mismo. Está trabajando dentro de una organización criminal, pero no está en la cima de la organización... Quiero decir, está cerca del hombre que está al mando, “Falcone”, interpretado por John Turturro. No sé si es su mano derecha, pero si no, está bastante cerca de serlo.

Agrega que en diversas charlas con Matt, concluyeron que es “un personaje complejo, que tiene sus propios miedos, esperanzas y ambiciones profundamente fuertes por tener éxito por sí mismo. Viene de orígenes muy humildes y es peligroso, como cualquiera que vive en un mundo de violencia y con profundas ambiciones”.

¿Cómo fue el proceso de tu transformación hasta crear este personaje?

Cuando Mike Marino hizo su trabajo en el maquillaje y diseñó la cara, prácticamente creó a “Oz”; entre eso y las conversaciones con Matt sobre la historia de fondo de “Oz” y posiblemente hacia dónde se dirigía “Oz”, todo se convirtió en una perspectiva increíblemente emocionante para mí. Cuando leí el guion por primera vez, no estaba seguro de cómo entrar en él o qué podía hacer con él. Pero las conversaciones, como ya he dicho, con Matt y luego ver el extraordinario trabajo que hizo Mike Marino, “Oz” simplemente cobró vida de inmediato.

La voz del personaje también juega un papel importante, ¿Cómo influyó en tu actuación?

Tengo una entrenadora de dialectos con la que ya he hecho siete u ocho películas. Su nombre es Jessica Drake y es maravillosa. Ella es un dolor de cabeza, pero es necesaria (risas)… Estoy muy agradecido por su tiempo, atención y trabajo; es maravillosa como entrenadora, trabaja de forma extraordinaria los sonidos y los acentos; investiga de forma minuciosa los antecedentes socioeconómicos, emocionales y psicológicos del personaje… porque las personas no solo somos sonidos, somos el resultado del lugar donde crecimos geográficamente. Ese es el aspecto más destacado de un acento y es la forma en la que sonamos, la forma en que nos articulamos y nuestra cadencia... Todas esas cosas juegan en el diseño de un acento.

¿Qué esperas que experimente el público cuando vea esta película?

Matt ha trabajado muy duro. Espero que todos terminen formando parte de su “pandilla” (risas).