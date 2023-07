Barbie no es tan “perfecta” como se ve

Una gran alfombra rosa, con una pista de baile luminosa al centro, combinó a la perfección con las decenas de fanáticos que esperaron impacientes la llegada de Margot Robbie y Ryan Gosling, o mejor dicho: Barbie y Ken, la pareja del verano.

El interior de una plaza comercial ubicada en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México fue el sitio elegido para la promoción de la cinta “Barbie”, una historia sobre la muñeca que nos enseñó que podemos ser lo que queramos ser.

“Desde chiquita amo Barbie, desde que tengo tres años me regalaron la primera y desde ahí amé la muñeca. Toda esa filosofía que transmite de que uno puede ser lo que quiera ser me encanta, me motiva, me llena”, compartió Paola Escoto, Mrs. Playa México 2022 quien presume su vestuario rosa y su silla de ruedas decorada para la ocasión, feliz de representar a las mujeres con discapacidad motriz.

Así como ella hay quienes acudieron con un vestuario que sería la envidia de Barbie o traen sus propias muñecas, sea para pedir un autógrafo o simplemente demostrar su apoyo a la película.

Sombreros vaqueros, zapatillas o botas rosas y lentes también formaron parte del outfit reglamentario.

Margot Robbie, a su paso por la alfombra, adelantó que este filme dirigido por Greta Gerwig (“Mujercitas”) que llegará a las salas el 20 de julio cuestionará la famosa frase de ser lo que quieras ser porque, como ya se ha visto en los adelantos, llevado a los extremos puede ser perjudicial: nadie es tan perfecto como Barbie y en la cinta ella misma se dará cuenta que no tiene que serlo.

“No puedes ser todo, por mucho que el eslogan de Barbie sea 'puedes ser todo’. La ironía es que es imposible y es lo que la gente va a sentir viendo la película”, dice Margot.

“Al final de la película algunos de los personajes llegarán al punto en el que se darán cuenta de que eres suficiente tú, sólo siendo la persona que eres, eres suficiente así como eres, ya eres genial, lo estás haciendo bien”.

Se trata de un mensaje que la actriz reconoce importante y que toma también para ella.

Vibra mexicana

Cabe señalar que retratar el mundo de Barbie era un reto al ser una figura tan reconocida y el elegido para ello fue el mexicano Rodrigo Prieto, quien es el director de fotografía del filme.

Para Prieto está no es la primera colaboración con Margot, pues coincidieron en el set de “El lobo se Wall Street”, donde también fue director de fotografía.

La cinta de comedia nos mostrará el viaje de Barbie (Margot Robbie) de Barbieland hacia el mundo real, luego de que comienza a sentir cambios en su vida perfecta.

Basada en la línea de juguetes nos presenta, además de Margot, diferentes Barbies interpretadas por actrices como: Ariana Greenblatt, Emma Mackey, Kate McKinnon y Dua Lipa.

A ellas las acompañan decenas de Ken, como el interpretado por Ryan Gosling y Simu Liu, así como personajes del mundo real como el de America Ferrera o Will Ferrell.

