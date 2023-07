Los actores principales de la película “Barbie” Margot Robbie y Ryan Gosling pese a que ya pasó el estreno del filme, aún siguen en boca de todos y todas. Esto debido a la conexión tan grande que tienen los actores pero lastima que sus personajes jamás compartieron una escena de beso.

Pues, la revista People cuestionó a Margot, sobre si estaba contenta de no tener que besar por completo a Ryan en la película. A lo que ella respondió sonriendo: ¡Uh, no! Eso no se sintió como una victoria para mí".

Sin duda, la actriz australiana está arrepentida de no haber besado a su coprotagonista. Por otra parte, Margot quien fue productora de Barbie también, confesó que sus amigas están molestas con ella por no besuquear a Ryan.

"Todas mis amigas decían: '¿Hiciste una película completa con él y no te besas? ¿Qué te pasa? ¡Pensé que estabas a cargo!'. No puedo tacharlo de mi lista", recordó.

Pero fuera de Barbieland un beso podría suceder, ya que Ryan está "en conversaciones" para protagonizar una precuela de "Ocean's Eleven" junto a Robbie.





SN