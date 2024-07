Este miércoles 24 de julio se estrena en las salas de cine del país, la nueva película de Marvel “Deadpool & Wolverine”, la cual es protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman más las actuaciones estelares de Morena Baccarin y Emma Corrin.

A propósito del lanzamiento, el director del filme, Shawn Levy, conversa sobre la realización de este proyecto, las aventuras que se suscitaron y el trabajo en equipo que se hizo con el elenco y la producción.

-¿Qué te atrajo del proyecto y cómo fue que te involucraste?

-Estaba filmando “El proyecto Adam” con Ryan (Reynolds) en Vancouver y él me dice: “Sé que me vas a decir que no, pero solamente voy a hacer ‘Deadpool’ otra vez si tú la diriges”. Y yo le dije que me encantaría dirigir esa película, porque la verdad es que si trabajas en ese espacio cinematográfico monumental, como yo lo hice desde las películas “Una noche en el museo”, es un sueño poder contar una historia en esa especie de lienzo fabuloso e imponente. Siempre fui fan de las películas de Marvel, y ya era fan de “Deadpool” y un gran fan de “Wolverine”, de modo que la oportunidad de unirme a la franquicia “Deadpool” y hacer algo notablemente diferente me resultó apasionante.

-¿Cómo pudiste encontrar un equilibrio entre tantos tonos diferentes que tiene la trama, especialmente con la comedia y la emoción en esta película?

-Creo que muy deliberadamente hice mi carrera tratando de no encasillarme en nada. Me hice conocido como el director de las comedias para toda la familia, y me encantó ese espacio, pero no quería quedar definido por eso. La razón por la que fundé mi compañía, “12 Laps”, fue para poder ser creativo de maneras diversas, y eso condujo a “La llegada” y a “Stranger Things”. De pronto, me encuentro dirigiendo cosas como “Free Guy: Tomando El Control”, que es una comedia de acción, pero también cosas como “El proyecto Adam”, que es de ciencia ficción, pero también es emotiva.

Creo que lo que nos unió a Ryan y a mí al principio -y que todavía nos une- es que compartimos el ejercicio de la comedia. Trabajamos en ese género la mayor parte de nuestras carreras. Los dos somos graciosos. Los dos pensamos mucho en cuáles son los ingredientes de la comedia. Pero eso no es lo único que nos interesa. Lo que quizás nos interesa más es lo emocional, y espero que tanto “Free Guy: Tomando El Control” como “El proyecto Adam” hayan demostrado que nos interesa el calor humano y esa conmoción que hay debajo de las risas. Y esa fue la clave en el caso de “Deadpool & Wolverine”. Va a ser divertido, pero con esta idea del agua y el aceite como “Logan” y “Wade”, dos personas que están hechas para odiarse mutuamente, hay otro elemento. Desde luego, “Wade” está hecho para fastidiar a “Logan”. Y lo hace, pero ¿cómo es esa historia de animosidad y cómo evoluciona en algo que tal vez se parezca a algo fraternal? Esa es la historia que queríamos contar.





-¿La química de los actores está relacionada con el regreso de estos personajes originales, o fue el hecho de que hayas creado una gran historia que los incluya?

-Cuando comenzamos a trabajar en el guion, estábamos pensando en la arquitectura de la historia. Sé que probablemente sonará pretencioso, pero estábamos pensando en cuál sería la estructura adecuada para que esta película no se sintiera como una secuela más, o como una repetición derivada de las otras dos. Pero sabíamos que queríamos a estos dos personajes originales en la película, y sabíamos que irían bien y que nos darían material para que hubiera emoción. No para salvar el universo otra vez, sino para salvar a las personas que “Deadpool” ama.

Sabíamos que iría bien, pero la película no tenía una verdadera razón para existir hasta el día en el que Hugh Jackman llamó a Ryan y le preguntó si los tres podríamos hacer esto juntos. Y a partir de ese día, entendimos la película. La vimos instantáneamente.

-¿Piensas en los resultados y en la reacción del público cuando haces una película?

-Digámoslo así. Si estás trabajando en algo que tiene este amor cultural, eso es algo muy potente. Es realmente potente, y sé que habrá momentos que al público le van a encantar, pero también diré que hay momentos en el que van a perder la cabeza, como a la diez mil millonésima, que no es un número, pero lo digo hiperbólicamente. Hay momentos en esta película que, si se puede escuchar el diálogo por sobre las risas, hemos fracasado.

Lo vimos en la sala de edición, cuando le señalo a Ryan que cada vez que mostramos una escena en particular, no se pueden escuchar las tres líneas de diálogo porque el público todavía se está riendo de la línea anterior. Todas las veces que tuvimos esta discusión fraterna, Ryan generalmente ganó, diciéndome algo como: “Genial. Pues tendrán que ver la película otra vez”.

-¿Cuál esperas que sea la experiencia del público?

-Al fin de cuentas, esta película es cálida como cualquiera de las demás películas que hice. Tiene una emoción humana más sincera que casi cualquier película de “X-Men” o “Deadpool” que haya visto. Y sí, es divertida, es truculenta, es un desm… y es cruenta, pero también es profundamente emotiva y espero que esa combinación de elementos la convierta en una experiencia interesante.

“Wolverine” junto a “Deadpool” y la perrita Peggy. ESPECIAL

Adrenalina y diversión

Un apático “Wade Wilson” (Ryan Reynolds) se esfuerza por adaptarse a la vida civil. Sus días como el mercenario moralmente flexible, “Deadpool”, han quedado atrás. Cuando su mundo se enfrenta a una amenaza existencial, reaciamente “Wade” debe ponerse el traje de nuevo, junto con un “aliado” aún más reacio que él: “Wolverine” (Hugh Jackman).

Curiosidades cinematográficas

La primera vez que Hugh Jackman se transformó en “Wolverine” fue en el año 2000 con la película “X-Men”.

El personaje de “Wolverine” trascendió tanto que en el 2009 le hicieron su propia película, “X-Men Orígenes: Wolverine”, donde también Ryan Reynolds aparece como “Deadpool”.

“Wolverine” ha protagonizado en las cintas “X-Men Orígenes: Wolverine” (2009), “Wolverine: Inmortal” (2013) y “Logan” (2017).

En 2011 Ryan se transformó en “Linterna Verde”, pero la cinta fue un fracaso de taquilla, tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares y sólo recaudó 220 millones de dólares. Sin embargo, el actor persistió en el universo de superhéroes y encontró en “Deadpool” el personaje de su vida.

La primera aventura de “Deadpool” se estrenó en 2016 con un presupuesto de 58 millones de dólares, logrando recaudar 782.6 millones de dólares.

“Deadpool 2” se estrenó en 2018 con un presupuesto de 110 millones de dólares y obtuvo como recaudación 785 millones de dólares.

CT