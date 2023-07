Margot Robbie se ha robado las miradas del mundo entero durante la gira de prensa de la película "Barbie" y las diferentes premieres y alfombras rojas, a las que ha asistido utilizando looks inspirados en diferentes muñecas Barbie famosas a través del tiempo.

Los impresionantes vestuarios creados como réplicas de diferentes Barbies por firmas de moda y diseñadores de prestigio, han sido parte de la promoción de la película que hasta el momento promete ser una de las más mediáticas del verano.

Barbie "Solo in the Spotlight"

Para la premiere de Barbie en Los Ángeles, considerada la premiere oficial y por lo tanto el evento más importante dentro de la gira de prensa, Margot Robbie replicó el look de la muñeca Barbie "Solo in the Spotlight" creada en la década de 1960 y codiciada por los coleccionistas. A pesar de ser unoa de las muy pocas ocasiones en las que Margot Robbie no vistió rosa, al ser el outfit de gala de una de las Barbies más icónicas fue en definitiva la perfecta elección.

Margot Robbie en la premiere de "Barbie" en Los Ángeles. EFE/ Nina Prommer

Para la premiere oficial de "Barbie" en Los Ángeles, Margot Robbie llevó un look inspirado en una de las Barbies más icónicas. BARBIE

"Enchanted Evening Barbie"

Para la premiere europea de la película, llevada a cabo el 12 de julio en Londres, Margot Robbie asistió con un vestido rosa claro Vivienne Westwood acompañado por un par de guantes del mismo color y un enorme collar de perlas. El look completo hace homenaje a la muñeca "Enchanted Evening Barbie".

Margot Robbie en la premiere de "Barbie" en Londres. EFE/ Andy Rain

Enchanted Evening Barbie. MATTEL

Barbie Original

Durante la promoción de "Barbie" en Sydney, Margot Robbie recreó el look de la primera Barbie de la historia, originaria de 1959.

Margot Robbie durante la promoción de "Barbie" en Sydney. ESPECIAL/ Warner Bros.

Barbie en 1959. MATTEL

"Barbie Day To Night"

Durante la premiere de "Barbie" en Seoul, Corea del Sur, Margot Robbie recreó dos looks pertenecientes a la Barbie de los 80's "Day to Night Barbie", una muñeca emblemática ya que hacía homenaje a la revolución laboral de las mujeres.

"Magic Barbie"

Durante la premiere de la película en CDMX, Barbie llevó un divertido vestido rosa neón y accesorios plateados de estrella, recreando el look de la muñeca de 1992 "Magic Barbie".

America Ferrera, Ryan Gosling y Margot Robbie en la premiere de "Barbie" en CDMX. ESPECIAL/ Warner Bros.

Magic Barbie (1992). MATTEL

"Barbie Totally Hair"

Otro de los looks con los que Margot Robbie conquistó al público mexicano fue el que llevó durante la conferencia de prensa en CDMX; un look completo inspirado en la muñeca Barbie de 1992 "Barbie Totally Hair".

Margot Robbie en la conferencia de prensa de "Barbie" en CDMX. ESPECIAL/ Warner Bros.

"Barbie Totally Hair". MATTEL

Barbie "Sparkling Pink"

Uno de los looks de Margot Robbie más aplaudidos durante la promoción de "Barbie" en Corea del Sur, fue el inspirado en la Barbie de 1962 "Sparkling Pink".

Margot Robbie en la conferencia de prensa de "Barbie" en Corea del Sur. ESPECIAL/ Warner Bros.

Barbie "Sparkling Pink". MATTEL

MR