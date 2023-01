El patinador mexicano Donovan Carrillo en 2022 se convirtió en un atleta histórico para México debido a su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing.

La historia de Donovan para incursionar en el patinaje artístico hizo que la empresa que fabrica las muñecas Barbie lo pusiera como protagonista de su nueva campaña.

En dicha campaña Donovan Carrillo manda el mensaje a las niñas y niños a perseguir sus sueños para que puedan lograr lo que quieran ser.

"Mi sueño siempre fue sobresalir, ser alguien en el deporte. Practiqué muchas disciplinas antes, pero ninguna era para mí", relata el atleta mexicano en el video.

"Un día vi a una niña patinando sobre el hielo y ahí nació mi pasión. Me decían que estaba loco por intentarlo. Lo que comenzó como un sueño me llevó muy lejos. Decidí que lo que me hacía diferente, era también lo que me hacía extraordinario", cuenta el originario de Guadalajara.

"Con Barbie tú puedes ser lo que quieras ser", es como cierra la campaña con Donovan Carrillo, haciendo referencia al slogan de la muñeca más famosa del mundo.

FS