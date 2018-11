Bárbara de Regil disfruta al máximo de la locura

Toda crisis trae consigo una recompensa cuando la creatividad aparece para tratar de resolver los conflictos que están desquiciando a la mente, es por ello que Bárbara de Regil aceptó protagonizar “Loca por el trabajo”, su más reciente película en la que la actriz se adentra a la obsesión laboral desde el humor, el emprendedurismo femenino y el apoyo familiar.

Previo a su estreno nacional este 16 de noviembre, Bárbara de Regil (estrella de la serie “Rosario Tijeras”) reflexiona sobre los impactos sociales, familiares y hasta sexuales que la obsesión por el trabajo puede desencadenar cuando se descuida por completo la relación en pareja y con los hijos, por ejemplo, y culmina en una crisis existencial que también puede significar un reinicio total.

En compañía de Alberto Guerra (“El Chapo”) y la primera actriz, Adriana Barraza y Regina Blandón, Bárbara de Regil da vida a “Alicia”, una ejecutiva de una empresa de juguetes infantiles que ante la presión de ser la mejor en su puesto y conseguir un ascenso, no se da cuenta el riesgo en el que está su matrimonio y su propia estabilidad en su añorado trabajo.

“Tengo mucho trabajo como ‘Alicia’, pero no descuido mi casa, doy mi 100 en el trabajo y 100 en mi casa, trato de hacer un balance. Con esta película pensaba si realmente existe una mujer que no escuche a su hijo, que no vea que su marido está a punto de irse. Pero esto pasa, a veces estamos en modo automático viviendo, respirando y comiendo, no nos damos cuenta y pasaron 10 años y perdimos todo”.