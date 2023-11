La cruzada del popular cantante Bad Bunny contra la Inteligencia Artificial ha sido tendencia en los últimos días luego de que sus fans viralizaron en TikTok una canción con la controversial herramienta, lo que causó la molestia del puertorriqueño.

El usuario @Flowgptmusic compartió una canción generada mediante la IA en la que la voz del cantante era utilizada y fue del agrado de los usuarios. Pese a esto, Benito Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, sentenció en su canal de WhatsApp "Si a ustedes les gusta esa mier** de canción que está viral en TikTok sálganse de este grupo ahora mismo".

Pese a la contundente advertencia del “conejo malo”, volvió a ser víctima de la IA. Esta vez cuando el tiktoker @nose1234gates difundió una versión del popular villancico navideño “Mi burrito sabanero” con la voz del boricua generada mediante la IA.

La curiosa fusión resultó del agrado de los internautas, quienes elogiaron el trabajo con comentarios como "Esto sí es música", "Excelente eso es lo que se esperaba", "Gracias por el villancico que toda Latinoamérica unida esperaba".

Te puede interesar: Esta es la canción que enfureció a Bad Bunny

¿Qué ha dicho Bad Bunny al respecto?

Tras la pasada polémica del cantante, hay quienes están ansiosos por ver la respuesta ante este nuevo “cover”. Se pueden apreciar comentarios como "Ya era hora se tardaron mucho, se prendió está mier**", "Me cuentan que Bad Bunny se enojó", "No quiero reírme de Benito, pero no colaboran". El artista aún no se ha pronunciado al respecto.

Pese a su gran popularidad en México, el villancico fue compuesto por el venezolano Hugo Blanco en 1972.

Su curioso título es una referencia a la Gran Sabana, patrimonio natural de Venezuela, situado en el macizo de las Guayanas y parte del parque natural Canaima.

FA