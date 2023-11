El famoso cantante puertorriqueño, Bad Bunny, expresó su molestia al escuchar una canción de reggaetón con su voz , misma que se viralizó a través de la plataforma de TikTok y que fue creada con inteligencia artificial.

El “Conejo malo” compartió un mensaje a través de su canal de WhatsApp mostrando su inconformidad, aunque al ser una declaración con tonos algo hostiles, los usuarios consideraron que las palabras del boricua estuvieron fuera de lugar.

“Hay gente con la que me entiendo y gente con la que no, hay gente con la que me conectó y gente con la que no, si a ustedes les gusta esa mi*rda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso hice este nuevo disco. Pa deshacerme de gente así. Así que chu chu, fuera… no los quiero en la gira tampoco”, escribió Bad Bunny.

El tema puede ser escuchado en la cuenta de FlowGPT, la cual se define a sí misma como “el primer artista basado en tecnología IA GPT” y que se caracteriza por usar la voz de diferentes cantantes en temas que originalmente no son de ese artista, mostrando como podría sonar sin su artista inicial o junto a más intérpretes.

Además, algunos usuarios mencionaron que la canción creada con IA es mejor que las canciones que Bad Bunny presentó en su nuevo disco “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, lanzado el pasado 13 de octubre. Como consecuencia, los mismos usuarios calificaron el actual de cantante como un “berrinche”.

Cabe destacar que no todos los artistas están inconformes con el uso de la inteligencia artificial, tal es el ejemplo de The Beatles, quienes en su más reciente sencillo “Now and Then”, usaron la IA para usar la voz y piano del fallecido John Lennon.

JV