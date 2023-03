Los fans no sabían que necesitaban este último capítulo de Carpool Karaoke hasta que apareció Bad Bunny junto a James Corden.

El puertorriqueño fue el invitado de esta semana en el Carpool Karaoke y deleitó a sus fans con su carisma, ocurrencias e incluso gustos por las luchas profesionales de WWE.

Como era de esperarse la música no faltó y además de algunos de sus éxitos cantó "a todo pulmón" la canción Break Free de Ariana Grande y el tema As It Was de Harry Styles.

Pero no sólo fue show, Bad Bunny también reveló qué lo impulso a tomar ese nombre artístico y no ser conocido como Benito, e incluso el motivo por el que llegó tarde a los Grammy y estuvo a punto de no presentarse en el acto inaugural de los premios.

"El primer concepto del artista que quería ser fue este tipo de artistas que no revelan su identidad. Quería utilizar una máscara de conejo", contó y bromeó que entre los motivos que lo impulsaron a tomar ese nombre es que sin importar que tan malos sean este tipo de animales siempre lucen "adorables"

"Soy un buen tipo, soy adorable", bromeó con James Corden mientras miraba de frente a la cámara instalada frente al asiento del copiloto.

Durante el trayecto a CBS, James Corden le recordó a Bad Bunny que estuvo a punto de no lograr cantar en los Premios Grammy debido a que llegó apenas 8 minutos antes de su presentación a la Crypto Arena en Los Ángeles.

"Ocho minutos antes. Estaba encloqueciendo, estaba sudando. Estaba como a dos minutos de la Crypto Arena. Estaba muy nervioso, muy ansioso, porque sí yo era el acto inaugural", recordó.

Lo que James Corden no se esperaba era la razón por la que Bad Bunny llegó tarde: decidió hacer una rutina de ejercicio. Benito recordó que el ensayo fue a las 09:00 horas y los Premios Grammy iniciaban a las 17:00 por lo que pensó que tenía el tiempo perfecto para ducharse y hacer algo de ejercicio.

¿Dónde ver completo el Carpool Karaoke con Bad Bunny?

Dado que en la cuenta de Instagram de The Late Show with James Corden se compartieron sólo algunos fragmentos de la entrevista al puertorriqueño, los fans que quieran visualizar el video completo deben ir directamente a YouTube.

Los 15 minutos que dura el Carpool Karaoke con Bad Bunny fueron compartidos por la cuenta de YouTube de The Late Show with James Corden. Hasta el momento el video cuenta con más de 1.3 millones de visualizaciones y se encuentra en la posición número 4 de Tendencias.

