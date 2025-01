Los premios BRIT son conocidos por ser los más importantes de la música británica, y este jueves han anunciado las nominaciones para su 45ª edición, la cual se llevará a cabo el próximo 1 de marzo en el O2 Arena de Londres.

Entre los que recibieron la mayor cantidad de nominaciones se encuentra la cantante Charli XCX, quien se posicionó como favorita y optará a conseguir cinco estatuillas en la gala. Tras el éxito de su último disco 'Brat', convertido en un fenómeno cultural y social, la artista de 32 años aseguró nominaciones en la categoría de artista del año, álbum del año, mejor artista pop, mejor artista dance y mejor canción por 'Guess', su colaboración con la cantante estadounidense Billie Eilish.

Le siguen de cerca la artista pop británica Dua Lipa, el quinteto de jazz Ezra Collective y la banda The Last Dinner Party empatados a cuatro nominaciones; junto con el cantante británico-jamaicano Myles Smith, que logró tres nominaciones, sin incluir el premio Brit a estrella emergente (Rising Star Award), que le otorgaron en diciembre.

Charli XCX y Dua Lipa también competirán por convertirse en la artista del año frente a rivales como Central Cee, Fred Again, Jamie XX, Nia Archives, Rachel Chinouriri, Sam Fender, Michael Kiwanuka y Beabadoobee.

En la categoría de mejor álbum, el 'Brat' de Charli XCX se enfrentará a 'Radical Optimism' de Dua Lipa; 'Dance, No one is watching' de Ezra Collective; 'Prelude to Ecstasy', de The Last Dinner Party y 'Songs Of A Lost World', el primer trabajo discográfico de la banda rock The Cure en 16 años. Se trata de la primera vez en más de tres décadas que The Cure consigue una nominación a los premios, la última de ellas fue en 1993 en la categoría de mejor videoclip por la canción 'Friday, I´m in Love'.

Entre los más de 70 artistas nominados y en las 13 categorías, destacó especialmente la presencia de The Beatles, que no habían estado en la selección de los BRIT desde 1977, en la primera edición de los premios, y ahora competirán de nuevo a la estatuilla de mejor canción por 'Now And Then', lanzado en 2023 y considerado el último sencillo existente de la banda.

El cuarteto de Liverpool se encuentra entre los 15 temas nominados al premio de mejor canción, en una categoría que también incluye 'Feelslikeimfallinginlove' de Coldplay, 'Angel of my Dreams' de Jade, excomponente de Little Mix, o la viral 'I like the way you kiss me' de Artemas, entre otros.

Además, en las categorías internacionales, el premio de mejor artista tendrá contendientes de la talla de Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish, Chapell Roan, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Benson Boone, Adrianne Lenker, Asake y Tyler, The Creator.

El actor británico Jack Whitehall volverá a ser el maestro de ceremonias de los galardones por quinta vez, tras haber presentado la gala en 2018, 2019, 2020 y 2021, por lo que esta gala promete ser una noche emocionante para los fans de todos los gustos musicales.

EA