Atrévete a regresar al Overlook

Stephen King nos regresa al mundo de “El resplandor”. Ahora Danny Torrance -Ewan McGregor-, aquel niño del Hotel Overlook, es un adulto alcohólico y sin residencia fija.

Un día ,Danny se siente atraído por una ciudad de New Hampshire, donde encontrará trabajo en una residencia de ancianos y donde se apuntará a las reuniones de Alcohólicos Anónimos.

A ese lugar le llega una visión en la que ve a Abra Stone -Kyliegh Curran-, una niña que necesita su ayuda: la persigue una tribu de seres paranormales que vive del resplandor de los niños especiales. Se alimentan de ellos y el resplandor de ella tiene tanta fuerza que podría mantenerlos vivos durante mucho tiempo. Danny sabe que sin su ayuda la pequeña nunca conseguirá escapar de ellos; juntos emprenderán una batalla sangrienta entre el bien y el mal.

En entrevista, Ewan McGregor profundiza sobre el filme “Doctor Sleep” que promete ser el terror del otoño.

-¿Qué te atrajo de “Doctor Sleep” (“Doctor Sueño”) de Stephen King?

Creo que más que el material original, la novela de King o la película de Kubrick, lo que me atrajo fue la historia de Danny y la idea de que tocó fondo. Fue una oportunidad para explorar a alguien que es alcohólico en recuperación; es un papel que no había hecho antes.

-¿Eras fanático del trabajo de Stephen King antes de este papel?

Había leído algunas de sus novelas. La que más recuerdo es la de “Christine”, la leí cuando estaba en la escuela de teatro. En realidad no soy fan del género de terror, por lo que no he visto muchas de sus adaptaciones ni leído muchos de sus libros. Sin embargo, me gustó mucho la novela “Doctor Sleep”, que leí después del guion. Luego, leí “The Shining”, que también disfruté mucho.

-¿Qué le sucedió a Danny después de sobrevivir al Hotel Overlook y convertirse en ese adulto dañado que vemos en “Doctor Sleep”?

Podemos ver a Danny como un niño con problemas, perseguido por los personajes de Overlook. Luego, aprende cómo atraparlos, encerrarlos. Es similar a su alcoholismo, en el sentido de que está encerrando todo sin tener que lidiar con eso. Pero, al final, esos demonios vuelven. La novela aborda el fallecimiento de su madre y él fue testigo de ese fallecimiento, lo llevó al límite. No tiene papá, es un huérfano. Ahí es cuando comienza a resbalar. Se convierte en un vagabundo, toma trabajos como ayudante en hospitales. Él hace todo lo posible para poder alejarse de sus sentimientos.

Sin embargo, los adictos finalmente tocan fondo y para Danny ese momento fue la noche que pasó con Deenie, una mujer que conoce en un bar y que lo lleva a reencontrarse con su único amigo del Hotel Overlook, Dick Hallorann, quien lo llevará a cuestionarse sobre lo que está haciendo de su vida.

-Danny no solo está tratando de ahogar su pasado, sino también su habilidad, su resplandor. Una vez que ha superado su alcoholismo, ¿cómo se las arregla?

-Ahí es cuando Abra entra en su vida, y ella le da una razón para comenzar a lidiar con su resplandor, volver a habitar esa parte de sí mismo. Es como enfrentar tus peores miedos, supongo. Y para combatir a la tribu que la persigue y los peligros que representan, tiene que permitir que esa parte psíquica de su ser vuelva a vivir... Solo que al inicio no quiere hacerlo.

-¿Qué tal fue trabajar con Mike Flanagan, director de “Doctor Sleep”?

Me gustó mucho trabajar con Mike. Cuando lo conocí estaba editando su serie “The Haunting of Hill House”. Creo que escribió “Doctor Sleep” mientras filmaba la serie. Él simplemente no se detiene... o no duerme mucho, obviamente (risas). Primero es editor, así que piensa en tomas. Es un buen narrador, sabe exactamente qué tomas necesita. Fue muy emocionante verlo a él y a su director de fotografía (Michael Fimognari) dibujando el lenguaje cinematográfico que Kubrick usó. No fue solo cómo usaron la cámara, sino que reconstruyeron el Hotel Overlook. Trabajamos en esos increíbles sets, fue realmente genial.

¿Le gustó a Stephen King “Doctor Sleep”?

Cada vez que se adapta al cine una novela de Stephen King, una de las grandes interrogantes es saber qué opina el escritor del trabajo final. Y es que King no es famoso por quedar satisfecho cuando un director toma sus libros. Sin embargo, para sorpresa de muchos, en esta ocasión la opinión fue positiva: “Mike Flanagan es un director talentoso, pero también es un excelente narrador. La película es buena. Te gustará si te gustó ‘El Resplandor’, pero también te gustará si te gustó ‘Sueños de Libertad’”, comentó Stephen en sus redes sociales.

