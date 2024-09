Desde antes de que se anunciara su ingreso a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo ya había sido señalado por sus conductas ofensivas que rayaban en la violencia. Sin embargo, su estancia en el reality de Televisa solo ha empeorado esa imagen inicial para deleite de sus fanáticos y animadversión de sus adversarios. Con el escudo de la irreverencia humorística, el comediante ha formado una carrera llena de bromas que pueden ofender a un gran grupo de personas.

Esta es la cronología de un salida anunciada. En la madrugada se dio a conocer la salida del youtuber e influencer de "la casa más famosa de México" no sin antes una huida de patrocinadores debido al límite al que tuvieron que llegar las cosas. Este fue su polémico paso por dicho programa televisivo.

Adrián Marcelo hace apología de la violencia en contra de Briggitte

Uno de los múltiples recortes que se volvieron virales por la participación de Adrián Marcelo fue uno en que tuvo unos comentarios en que describió la posible violencia que podría realizar en contra de una de sus compañeras. Una vez más, en un supuesto tono de broma, el youtuber dijo "tú los sometes wey, ya tienes que tener agua hirviendo para aventarles en la cara. Le vas a meter dos patadas a Briggitte" al equipo de producción.

1. Feminicidios: Adrián Marcelo dijo que quería echarle aceite hirviendo a Briggitte y desvivirla.

Broma o no, está jugando y burlándose de los feminicidios que ocurren en México y en toda Latinoamérica. #LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMX #LCDLFMX2 pic.twitter.com/AcOTPitG6u— ცٳųɛ A Tortured Poet �� (@SensateForever) September 4, 2024

Piden quitarle la cédula de psicólogo a Adrián Marcelo

En redes sorprendió el hecho de que Adrián Marcelo estuviese licenciado como psicólogo. El influencer que, sin embargo, no ejerce, mostró un desprestigio e invalidez por las emociones y enfermedades de Gala Montes al grado que parecería reforzar todo el fuerte estigma que pesa sobre los temas de salud mental en México. En redes sociales organizaron una recopilación de firmas para revocarle la cédula profesional.

Adrián Marcelo amenaza a Arath de la Torre

Apenas en la gala de eliminación del pasado domingo 1ero de septiembre, Adrián Marcelo tuvo estos dichos dirigidos hacia Arath de la Torre:

“Discúlpame, yo creo si eres inteligente no te vas a volver a poner en frente de mí. No es amenaza, pero sobre aviso no hay engaño. Hoy fui justo para sentar un precedente, pero yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí, me saques la vuelta, porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí, tómalo como gustes, sólo estoy avisando."

En redes preocupó el nivel de tensión en estas declaraciones.

 

Señalan a Adrián Marcelo por añadir vellos a las arepas de Briggitte

Adrián Marcelo aprovechó un descuido de Briggitte Bozzo, quien estaba en la cocina preparando arepas para sus compañeros, para realizar una broma. Al verse en soledad, el comediante regiomontano se metió la mano en el short e hizo el ademán de tirar algo en la comida.

Que tal!

Adrián Marcelo poniéndole sus vellos públicos en la arepas que le está cocinando a Briggitte Brillitos!



Recordemos que Sian le escupió a la comida.



Así #LaCasaDeLosFamososMx



Fuera AM.



pic.twitter.com/9vWr93A9wZ— spikolsmaniac (@spikolsmaniac) September 1, 2024

Una nueva discusión con Gala Montes provoca su salida

Probablemente los enfrentamientos más fuertes fueron con Gala Montes. En la discusión final entre estos competidores ambos solicitaron sus respectivas salidas. Marcelo se quejó de la estrategia entre Arath y Gala de reducir su estancia en el reallity al maltrato de mujeres. El youtuber pidió a la audiencia que revisaran lo grabado para darse cuenta de que en ningún momento su actitud y conductas han reflejado eso. Después de ello volvió a arremeter con el tema del medicamento por la depresión y los traumas de la infancia, lo cual fue altamente criticado en redes sociales.

 

Estos son solo algunos de los momentos más polémicos… ¿cuál hace falta?

