La CCXP México 2025 dio inicio a su fiesta de cine, videojuegos, anime, entretenimiento y fantasía -pero ante todo pasión-la tarde de este viernes en la Ciudad de México, en un evento masivo que a lo largo del fin de semana reunirá a miles de personas en el Centro Citibanamex, convocados por estrenos de cine, novedades de sagas cinematográficas y visitas de estrellas internacionales que harán de esta reunión una de las más grandes de América Latina para la cultura geek, y en la que EL INFORMADOR estuvo presente.

Cientos y cientos de personas comenzaron a arribar desde horas muy tempranas, ocasionando un estrépito feliz en la ya de por sí caótica capital trastocada por tormentas vespertinas. El recinto del Citibanamex era una diversidad sin límites de colores y de edades, de personas y de gustos, de expertos en su arte y aficionados recientes que aprovecharon los espacios de la CCXP México 2025 para hacer lo que más les gusta, pero que no siempre pueden conseguir: ser ellos mismos en un espacio que les da el albedrío y la libertad para hacerlo, y además compartirlo con el mundo.

A través de los pasillos de la convención desfilaban superhéroes y hechiceros, soldados espaciales y brujas cósmicas, guerreros antiguos, justicieros enmascarados y monstruos a luz del día; clones de "Star Wars" y villanos de Marvel, personajes de "Mario Bros" y estudiantes de "Howgarts ", "Spidermans" de toda forma, tamaño y color, botargas de Disney y encapuchados sombríos mirando al mundo por encima del hombro con la altivez que el espacio, el disfraz y la personificación permitían a los asistentes para explayarse y sentirse libres.

CCXP México 2025: Una convención que le permite ser a la gente ella misma

"Antes me hacían bullying por cómo me vestía, porque me gustaban mucho los videojuegos, me decían 'freaky' o 'otaku', comparte Saúl, de 25 años, vestido como el elástico 'Luffy' del anime "One-Piece". "Pero las cosas ya no son como antes, creo que todos llevamos un 'otaku' dentro, no conozco a nadie a quien no le guste un superhéroe, una caricatura, un cómic. Y lo padre de lugares como este es que haces lo que te gusta y te das cuenta de que muchas otras personas lo hacen también".

EL INFORMADOR / F. Salcedo

Eco de estas emociones hizo Jeremías, de 35, imponente en su ‘cosplay’ de “Master Chief”, el icónico combatiente intergaláctico de la saga de “Halo”, y que iba como una celebridad sacada del videojuego a través de los pasillos de la CCXP, perseguido por infantes y por adultos para que les hiciera el favor de tomarse una fotografía. Él accedía, solícito, y con la sensación grande de ser un poco como aquel personaje del que se invistió. “A mí me gustan los videojuegos desde chavo, antes como que la gente sí juzgaba, pero se siente ‘chido’ que te ven vestido así y todos quieren una foto contigo, te hace sentir fuerte, es algo extraño”, compartió.

EL INFORMADOR / F. Salcedo

El fenómeno del cosplay –vestirse como el personaje ficticio que a uno más le gusta, con todos los recursos de la imaginación, la técnica, y también los tropiezos de la economía- no es cualquier cosa: para Sandra, de 29 años, es una forma de vida. Vino desde Monterrey con todo un cargamento de disfraces y piezas confeccionadas por ella misma que le hicieron pasar contratiempos incómodos en las inspecciones del aeropuerto, con el único propósito de convertirse, por unos días, en “Ryuko Matoi”, personaje del anime “Kill la Kill”.

El cosplay le ha sido tan fructífero en su ciudad natal, y lo se ha dedicado a este con tanto empeño y tanto corazón, que ha conseguido miles de seguidores en redes sociales, y a su vez, esto le ha dado beneficios económicos que no tuvo nunca en la amargura de su horario de oficina, que dejó –espera para siempre- para dedicarse a lo que le gusta. “A mí siempre me gustó el anime y el manga, yo sí soy una otaku de corazón, y es muy bonito que incluso uno puede hacer una vida de esto si de verdad te gusta y si te esfuerzas” comparte. “Yo creo que ya no hay tanto prejuicio como antes, todos somos unos freakies por dentro”.

Un evento que acercó a los fanáticos con lo mejor del cine, la animación y los videojuegos

La CCXP México 2025 no solo ofreció un recinto para que la gente pudiera ser ella misma -o jugar a ser otros- sin el estorbo del prejuicio o de la edad; sino que también se llenó de paneles y conferencias donde artistas del cómic y de la animación pudieron presumir su arte, escenarios ambientados en sagas de Disney -por ejemplo Toy Story-, donde los asistentes pudieron ver una réplica en tamaño real de la legendaria Pizza Planeta; se exhibieron, además, los disfraces oficiales utilizados en la película de “Wicked” y los anillos originales de la franquicia del “Señor de los anillos”. Réplicas tamaño real de los dragones de “Cómo entrenar a tu dragón” donde la gente posaba feliz, el salón de clases terrible de la serie “Gen V” de Amazon Prime, tiendas de cómics, ropa y coleccionables, salas de videojuegos donde aficionados competían entre sí, espacios donde creadores artísticos conversaban con sus fanáticos mientras hacían su magia en tiempo real, creando ilustraciones, pinturas, caricaturas y demás posibilidades de la inspiración.

Tal fue el caso de "Gemelo Catrina I", una de las mentes responsables detrás de "Rey Misterio contra la oscuridad", una serie de animación mexicana producida por Cartoon Network, con talento nuestro, y que también estuvo presente en la CCXP 2025 como una muestra de que la animación mexicana es posible. "El año pasado se estrenó el proyecto después de 10 años de trabajo y negociaciones”, comparte Gemelo Catrina I. “Por fin pudimos sacar la primera temporada y en esta ocasión estamos presentando la adaptación al cómic. Este proyecto tuvo mucha influencia de la cultura mexicana y de la lucha libre, pero también del anime y del manga. Esos son los pilares que construyeron nuestro proyecto", compartió el creador.

Mads Mikkelsen engalana el primer día de la CCXP México 2025

El primer día de la CCXP 2025 contó con la presencia de lujo del actor danés Mads Mikkelsen, de 59 años, que elegante y sobrio desató una ola de aplausos entre el público mexicano con su mera presencia de luz oscura, y que se ha ganado los corazones de miles en el mundo por personajes como "Hannibal" y "Gellert Grindelwald" de la saga de "Harry Potter". Vestido de manera sencilla, con una larga melena plateada, el actor se mostró cercano, descomplicado y de sonrisas breves, pero cada movimiento suyo generaba una respuesta inmediata del público, como un imán irremediable al cual la gente siguió aun después de que el danés se despidiera con un beso que arrojó al público como una flor de papel.

La jornada tuvo también la presentación del joven actor Xolo Maridueña, que saltó a la fama por su papel como "Miguel" en Cobra Kai y "Jaime Reyes" en "Blue Beetle", y que congregó a un público más juvenil, más estruendoso, que ha seguido paso a paso los caminos que ha tomado su trayectoria . Ambas estrellas convivieron con sus fanáticos, además de que compartieron lo que ha sido para ellos interpretar a estos personajes que se han quedado en la memoria y el corazón de miles de personas en todo el mundo, y que con su presencia dieron una mirada a lo que la convención tendrá los días por venir.

El sábado y el domingo se anticipan como días multitudinarios para la CCXP, pues los recintos recibirán la visita de artistas internacionales de la talla de Scarlett Johansson, Pedro Pascal y el elenco de Los 4 Fantásticos, Dacre Montgomery –el terrible e irresistible “Billy” de “Stranger Things”, James Gunn y John Cena, además de adelantos exclusivos de series, películas, sagas cinematográficas y anime tales como “Dexter: New Blood”, “Gen V”, “31 Minutos”, entre tantos otros.

La CCXP México 2025 tendrá lugar desde hoy, 30 de mayo, hasta el domingo 1 de junio en el Citibanamex de la Ciudad de México.

MF