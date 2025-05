Desde el Omphalos, el ombligo del mundo, donde el soplo de Apolo desciende sobre mí como el hálito de la serpiente Pitón, revelo hoy lo que el destino guarda para los doce signos bajo el amargo velo de la decepción amorosa.

Criaturas de amor endeble, fugaz, iracundo, volátil, que el dolor no consuma, sino que instruya, como lo hizo con Antígona, que eligió el amor a los suyos por encima de las leyes de los hombres.

ARIES (21 de marzo - 19 de abril)

Eres como Safo de Lesbos: amante intensa, de palabra dulce y mirada firme. Pero en estos días, alguien jugará con tu necesidad de estabilidad. La traición no será evidente, sino silenciosa. No te aferres a lo que ya no es fértil. Aprende a soltar con dignidad.

TAURO (20 de abril - 20 de mayo)

Como Hipatia de Alejandría, que brilló en medio de la ignorancia, hoy te enfrentas a la ignorancia emocional de quien te prometió más de lo que pudo cumplir. La decepción llega cuando esperas fuego y solo recibes cenizas. No persistas donde tu amor no es comprendido.

GÉMINIS (21 de mayo - 20 de junio)

Atenea nació armada del pensamiento, pero tú naciste armada de amor. Esta vez, sin embargo, alguien que admirabas revelará su miseria emocional. La decepción no será por su partida, sino por su cobardía. Levántate con la fuerza de una reina espartana.

CÁNCER (21 de junio - 22 de julio)

Como Aspasia de Mileto, sabias fueron tus palabras, pero fueron tergiversadas por quien no supo valorarlas. En el amor, buscaste orden, y encontraste caos. No interpretes tu sufrimiento como fracaso, sino como tamiz que separa lo verdadero de lo fingido.

LEO (23 de julio - 22 de agosto)

Como la madre Alcmena, abandonada y despreciada por la traición de los dioses, hoy te enfrentas a un amor que prometió protegerte y se volvió indiferencia. No llores por quien no supo cobijar tu corazón. Las lágrimas purifican, pero también revelan la verdad.

VIRGO (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tu alma dual, como la astuta Penélope, te hace ver más allá de las máscaras. Una decepción revelará que has idealizado a quien no merecía tu espera. No te castigues por confiar, pero tampoco te entregues sin discernimiento de nuevo. Lo que ahora duele, mañana liberará.

LIBRA (23 de septiembre - 22 de octubre)

Como Casandra, tú advertiste los peligros, pero no fuiste escuchada. La decepción amorosa que ahora enfrentas es la confirmación de tus presentimientos. No es castigo, es revelación. No calles más lo que tu alma intuye. Tu sensibilidad es tu oráculo.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre)

Como Artemisa, dueña del bosque y del arco, tú disparas verdades. Pero alguien ha querido amarrarte con mentiras. La decepción te hará desear la fuga. No te reproches tu libertad, es tu mayor don. A veces amar también es saber partir.

SAGITARIO (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Te asemejas a Medea, intensa, profunda, capaz de todo por amor. Pero cuando se rompe el pacto, tu alma oscila entre el dolor y la venganza. No entregues tu poder a quien ya no lo merece. Este fin es necesario para tu renacimiento.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 19 de enero)

Tienes el espíritu de Diotima de Mantinea, sabia en el amor divino. Pero esta vez, tu visión fue rechazada por alguien de espíritu bajo. No sufras por no ser comprendida. La decepción no es tuya, sino del otro por no saber verte.

ACUARIO (20 de enero - 18 de febrero)

Como Temístoclea, sacerdotisa de Delfos que instruyó a Pitágoras, tú das estructura al alma ajena. Pero quien estaba a tu lado buscaba en ti una figura materna, no una amante. La decepción te sacudirá, pero abrirá la puerta a relaciones más equitativas.

PISCIS (19 de febrero - 20 de marzo)

Como la musa Clío, que observa el paso del tiempo, hoy contemplas el derrumbe de un vínculo. La belleza que veías era ilusión. La decepción llega como sombra sobre la balanza. Pero aprende: el amor no se mide por promesas, sino por acciones constantes.

Criatura de vena y heno, que tu corazón no adormezca aunque el amor falle. En medio de los lamentos, se enhebra la raíz insondable al terremoto. Mermarán los dolores en su puñal, brotará agua en la sed, morirá la noche, y resurgirá el amor una y otra vez.

AO