A quince días de iniciadas sus protestas, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salieron nuevamente a las calles de la Ciudad de México. Ayer, miles de docentes marcharon por Avenida Reforma hasta la Torre del Caballito, en el Centro capitalino, donde realizaron una asamblea para evaluar el rumbo de su movimiento.

La jornada marcó el día 15 de un plantón y una serie de movilizaciones que han incluido bloqueos viales, paros laborales y enfrentamientos con autoridades. Los maestros mantienen su rechazo a la reforma de pensiones de 2007 y exigen un aumento salarial del 100 por ciento, además de mejoras en sus condiciones laborales y de jubilación.

Durante la marcha de ayer, Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 en Ciudad de México, afirmó que las propuestas del Gobierno federal no responden a las verdaderas necesidades del magisterio. “Le decimos claramente a la Presidenta que nuestros sueños no caben en sus urnas, y que no salimos a las calles por una elección, sino por el derecho a una pensión digna”, declaró en conferencia de prensa tras la movilización.

El documento entregado por el Gobierno para atender sus demandas fue calificado por los docentes como “impreciso, demagógico e insuficiente”. A pesar del anuncio presidencial del pasado 15 de mayo, en el que Claudia Sheinbaum ofreció un aumento salarial del 9 por ciento retroactivo a enero y uno adicional del 1 por ciento a partir de septiembre, la CNTE considera que la propuesta no resuelve de fondo la precariedad en la que viven miles de maestros.

Además del incremento, el Gobierno federal ofreció una semana adicional de vacaciones y otros beneficios laborales, pero los maestros insisten en que no hay avances sustanciales en temas clave como las pensiones ni se ha cumplido con la abrogación de la reforma educativa previa.

La asamblea realizada en el Caballito sirvió como espacio de análisis colectivo sobre las acciones a seguir. Aunque no se tomó una decisión definitiva, los docentes evaluaron la posibilidad de boicotear las elecciones judiciales del próximo domingo 1 de junio. Será hoy cuando definan su postura ante ese proceso.

En su conferencia matutina de este viernes, la Presidenta Sheinbaum reiteró que el diálogo sigue abierto y que espera una respuesta de los maestros. Reconoció que algunas demandas no podrán atenderse por falta de recursos, aunque aseguró que su Gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario para mejorar las condiciones del magisterio.

Las negociaciones continúan a través de las secretarías de Educación Pública, Gobernación, Hacienda y el ISSSTE, mientras el plantón en el Zócalo se mantiene como símbolo de la protesta magisterial que, tras dos semanas, no muestra señales de disminuir.

EFE

Suman dos semanas de movilización

Durante las últimas dos semanas, el magisterio ha paralizado la Ciudad de México gracias a sus bloqueos en avenidas principales, lo que ha obligado a los ciudadanos a cambiar sus rutas, modificar sus horarios de traslado o salir a las calles solo en caso necesario.

CT