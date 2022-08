Armin van Buuren armará la fiesta en la explanada del Akron

El festival Dreamfields México, que sorprende a sus visitantes con música, arte y escenarios extraordinarios, celebrará este año -tras dos suspensiones sucesivas, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19- su tercera y más ambiciosa edición en su historia.

El encuentro con los fans de la música electrónica será los días 19 y 20 de noviembre en la explanada del estadio Akron, en Zapopan, con un line up impresionante de artistas. En entrevista con EL INFORMADOR, Julio César Celada, director del festival, revela que a partir de hoy 14 de agosto se confirma la presentación del DJ Armin van Buuren.

En este sentido, el festival surgió en Lathum, Países Bajos, en 2011; siete años después, en 2018, Dreamfields llegó a nuestro país para celebrarse en Jalisco, como el mayor festival de música electrónica de la región y considerado uno de los principales a nivel nacional, con su dosis de Techno, Trance, Hardstyle y un Mainstage con lo mejor del EDM (o música dance electrónica), que además incluye juegos pirotécnicos, shows de láser y sorprendentes historias.

Colaboración creativa internacional

Así, este es un espectáculo de primer mundo y, como indica Julio César Celada “no es un festival como los demás” sino un evento que significa la “colaboración creativa de creadores nacionales con profesionales de Holanda y Alemania”.

De este modo, planeado “para jóvenes audiencias”, explica Celada, el festival implica “la instalación de tres escenarios en los que intervienen profesionales europeos y nacionales, gente certificada que asegura la calidad”.

Por otra parte, el evento tiene como título y narrativa distintiva la “Creación de la luz”, detalla el director del festival, “con base en una leyenda de creación wixárika (huichol)” y de esa forma en el atractivo diseño de los escenarios predominarán las figuras míticas del colibrí y el venado azul.

Line Up de primer mundo

Además, establece Celada, aunque quedan cuatro headliners por confirmar, las estrellas de la música que integran el cartel son algunos de los más importantes nombres de la industria, como: Alan Walker, Deadmau5 (también célebre gamer), Adam Beyer, Above & Beyond, Infected Mushroom, la innovadora Charlotte de Witte, el dueto de Camel Path, Brennan Heart (el fundador del hardstyle) y, confirmado el histórico Armin van Buuren.

De igual manera, nota el director de Dreamfields México que la venta de boletos “va muy bien; las dos primeras etapas están agotadas y ya en última fase es posible se tenga vendido el evento con tres meses de anticipación”, pero eso no es todo, aclara que “nuestro sold out no es estratégico, nosotros no decimos mentiras, no sobrevendemos, aquí la logística de seguridad está muy bien planeada y se respeta”.

Con todo, con boletos a la venta a través de la página oficial del evento y también en el portal Boletomóvil.com, este espectáculo único se prepara para conquistar nuevamente el escenario mexicano e internacional.

Hablemos de Armin van Buuren

Según el ranking elaborado por la revista británica, especializada en la música electrónica, DJ Mag, ha sido nombrado DJ número uno del mundo en 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012. En la encuesta de 2021, obtuvo el tercer lugar.

En 2014, fue nominado para un Premio Grammy por la mejor grabación dance por su sencillo “This Is What It Feels Like” con Trevor Guthrie.

A los catorce años compró su primer mezclador, recibió prestado el sintetizador de su padre y comenzó a producir música.

Van Buuren tuvo su primer éxito con una canción llamada “Blue Fear”, que fue lanzada bajo el sello Cyber Records en 1997.

Sus trabajos más recientes en el 2022 son: colaboración con el DJ ruso Shapov con los tracks: “Welcome Home” y “Let's Rave, Make Love”. También trabajó con el dúo Neerlandés Blasterjaxx en su track “Superman”. De forma individual el pasado 12 de agosto lanzó el sencillo “Forever and Always”.