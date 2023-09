Durante su paso por la alfombra roja de la edición 65 de los Premios Ariel a lo mejor del cine nacional, el actor Poncho Herrera fue cuestionado sobre el éxito de sus amigos y compañeros de RBD, quienes ya iniciaron su gira de reencuentro hace unos días en Estados Unidos.

"Me encanta que les esté yendo tan bien, me encanta toda la alegría que están brindando y compartiendo no solo en México, están ahora en Estados Unidos y van a Brasil también, es algo tan grande que yo creo que van a seguir de gira, es algo brutal".

Y a propósito de esta experiencia que ha obtenido en el cine, también se le preguntó si le gustaría dirigir algún proyecto relacionado con RBD y atinó a responder: "Yo me siento muy afortunado de que me sigan contratando para contar historias".

Adelantó que recién acaba de firmar en Argentina la adaptación al cine de "Tesis sobre una domesticación", novela de Camila Sosa Villada, donde la misma escritora participa como actriz; la dirección corre a cargo de Javier Van de Couter.

FS