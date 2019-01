Ariana Grande sorprende con rap en "7 Rings"

La cantante estadounidense pop, Ariana Grande, sorprendió a sus fans con su nuevo videoclip "7 Rings", experimentando el género rap y causando polémica entre algunos usuarios de Internet.

En el videoclip, que fue muy esperado por la audiencia mientras la artista hacía un recuento para su estreno, se muestra a Grande luciendo un atuendo brillante, sensual y rosado mientras repite con frecuencia la frase, "I want it, i got it" ("lo quiero, lo tengo").

A pesar del éxito en visitas que ha logrado el videoclip en plataformas como YouTube, iTunes y Spotify con más de 7 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, algunos internautas han demostrado su disgusto por una de las frases que canta Ariana en la canción catalogándola como "feminista" y "decepcionante", sin embargo, otros más juegan con la frase y comenzaron a crear memes comparando su estado económico mientras escuchan la canción y la realidad.

"who ever said money can´t solve your problems, must not have had enough money to solve them" ("quien haya dicho que el dinero no puede resolver sus problemas, no ha tenido suficiente para resolverlos"), canta Ariana.

Muy decepcionada con los dos videos de Ariana y Lauren

van de feministas y hacen este tipo de videos exponiendo mujeres como si fuesen trozos de carne? el dinero y la fama las ha corrompido#MoreThanThatVideo #7Rings pic.twitter.com/hbissKGaWY — Only Told The Moon �� (@timkarlaheller) 18 de enero de 2019

yo cantando 7 rings // yo piendiendo plata para poder comprarme algo pic.twitter.com/stAowTnaCj — agus (@lspadayeta) 18 de enero de 2019

yo escuchando 7 rings sobre dinero, amistades compradas, joyas, empoderamiento y riquezas en el camión pic.twitter.com/sY4PP0QA3P — Memes Grande (@MemesGrande13) 18 de enero de 2019

"7 Rings" que fue dirigido por Hannah Lux Davis y producido por Brandon Bonfiglio, ha obtenido más de un millón de "me gusta" en YouTube pese a las críticas y la comparan con el sencillo "Side To Side" que Ariana Grande realizó junto a la rapera Nicki Minaj.

Recientemente, la cantanté estrenó su videoclip del sencillo "Than U, Next" que registró más de 55.4 millones de reproducciones en las primeras 24 horas de estreno e impactó por la referencia a "Chicas Pesadas" interpretando a "Regina George" y con numerosas referencias a la vida de la cantante y su ruptura sentimental con el actor Pete Davidson.

AC