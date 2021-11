Ari Borovoy regresa con su fiesta noventera al Telmex

La música pop sigue más viva que nunca y para muestra el éxito que ha significado ya desde hace varios años el “90’s Pop Tour”, el cual produce el cantante y empresario, Ari Borovoy. Este próximo 27 de noviembre llega el espectáculo una vez más al Auditorio Telmex y con varias sorpresas bajo el brazo, así lo revela Ari en entrevista para EL INFORMADOR.

“Estoy muy contento y emocionado de estar en el Auditorio Telmex, porque estamos hablando de un concierto presencial y en vivo donde vamos a podernos tocar y bailar. Es increíble poder estar platicando dos años después de esta maldita pandemia, de un show presencial donde vienen las JNS, favoritas y muy queridas aquí en Jalisco, igual que Kabah, Sentidos Opuestos, Erik Rubín, Benny Ibarra, Lynda, Magneto y Ana Torroja, la madre de todos los pollos del pop en español”.

La velada será inolvidable porque adelanta Ari que se escucharán grandes canciones de Mecano y Timbiriche, “esta es una nueva versión del ‘90’s Pop Tour’, porque también hablar de la música noventera sin Sentidos Opuestos no tenía sentido y ya están aquí; además, Lynda ya tenía 18 años desaparecida de los escenarios. Y seguramente con Benny y Erik habrán canciones de Timbiriche padrísimas”. Comparte Ari que serán cerca de 58 canciones las que se pondrán escuchar durante los “90’s Pop Tour” en Zapopan, más un artista sorpresa, por lo que pide a la gente estar muy al pendiente.

“La música trae vida, en los 90 muchos de nosotros éramos felices y no lo sabíamos. Entonces, regresar a revivir los 90 está padre”. En cuanto a la responsabilidad que le causa traer la fiesta más importante de México, resalta que antes de la pandemia, la gira duró tres años y medio, desarrollando 123 conciertos, “más allá de una responsabilidad, es una ilusión volver a estar en vivo con el espectáculo en Guadalajara, siempre nos tratan muy bien y por eso estamos de regreso”.

Ari tiene muchas ganas de vivir la experiencia del “90’s Pop Tour” ahora como espectador, “pero nunca sabes, si alguno de ellos (de los artistas del elenco) me invita a echarme un palomazo, ¿por qué no? Voy a traer vestuario y pedir un micrófono en todo caso para ver si se da, la verdad es que no está planeado, pero la pandemia tampoco lo estaba y mira qué friega nos puso, así que nunca digas nunca”.

Como productor, Ari continúa trabajando también con Matute, Lupita D’Alessio, LemonGrass y “Mentiras”, “de hecho estamos haciendo casting, todas las bases están en las redes sociales de ‘Mentiras’ y Bobo Producciones. Estamos muy emocionados de traer entretenimiento otra vez a todo el país”.

¿Qué pasa con OV7?

Sobre la gira pendiente con OV7, resalta que todos, público e interesados en general, incluyéndose él, quieren saber qué pasa con la banda pop. “Yo también quiero saber. La verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo, hemos tenido algunas reuniones virtuales donde hemos tratado de llegar a acuerdos, pero no nos logramos poner de acuerdo en este momento. En lo único en lo que sí lo hicimos es que nadie iba a hablar en lo individual. Entonces, en cuanto tengamos una respuesta favorable o no tan favorable, pues lo haremos los siete juntos para decirle a la fanaticada, con la cual yo estoy muy apenado de que nosotros como adultos todavía no nos hemos puesto de acuerdo, y ojalá se arme esta gira tan esperada por la gente y por algunos de nosotros también”.

Finalmente sobre el proyecto de la serie que se había anunciado, resaltó: “Yo desde el principio no firmé para esta serie, yo sé que se ha dicho que sí y después que no. Pero desde un principio no firmé porque la serie va a relatar mi vida de chavito y yo lo que quería era ver qué es lo que iban a decir para después firmar, y no firmar para después ver qué se decía y me pareció totalmente legal. Los demás… como agarraron a cada uno en lo individual, fueron firmando hasta donde sé. Pero en esta serie al día de hoy, no tengo información al no ser parte”, pero enfatiza: “Siempre estoy abierto a escuchar absolutamente todo”.

"La música trae vida, en los 90 muchos de nosotros éramos felices y no lo sabíamos. Entonces, regresar a revivir los 90 está padre".

- Ari Borovoy, cantante y empresario.

TOMA NOTA

Agéndalo

“90’s Pop Tour”. Sábado 27 de noviembre a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex. Boletos desde $500 a $2 mil 600 pesos.

MQ