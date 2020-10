Arath Herce, una nueva revolución sonora en el pop

Enfocarse completamente en su debut es la prioridad de Arath Herce, quien avanza a paso seguro en la industria musical con una propuesta en la que la creatividad es el estandarte principal.

Aunque su experiencia sobre los escenarios ha sido limitada ante la suspensión de eventos a causa de la pandemia, Arath hace uso de las plataformas digitales para compartir sus primeros sencillos: “Miedo”, “Lluvia” y “Seguro lo sabremos al final” y el más reciente “Quiero sentirlo todo”, con los que ha cautivado a las plataformas más populares logrando más de 500 mil oyentes mensuales en espacios como Spotify.

“Las cosas se van dando, uno tiene que dejarse fluir. Lo que ha sido constante ha sido el escribir canciones, tratar de ser cada vez mejor en eso. Si te enfocas en tu música, lo demás se irá dando”, explica Arath al recordar el apoyo que ha tenido de estrellas como Leonel García, quien lo impulsó profesionalmente desde el estreno de su primera canción “Lluvia”.

Con la develación de “Quiero sentirlo todo”, Arath también comparte la importancia visual que añade a su música, pues cada video hila una historia que acerca al concepto final que tendrá su disco debut “Balboa”.

“La fecha tentativa para el lanzamiento del álbum lo estamos pensando para inicio del próximo año en febrero, estaremos sacando otro sencillo antes de lanzar el disco completo. Cada video es la escena de una película, si lo ves de corrido logras entender de qué va la historia. Todas las canciones que escribí, las hice en Balboa, que es la calle donde crecí y vivía, y así como las canciones tienen unión entre ellas, quería que los videos y todo el proyecto tuviera algo que los uniera”.

Con 20 años de edad, Arath Herce se catapulta como una voz revolucionara en la industria sonora, de la cual destaca el impacto inmediato que puede lograr a través de redes sociales, al considerar que si bien es más fácil llegar a cualquier parte del mundo, también reconoce que esa rapidez es un desafío para dejar una huella más marcada en el público.

Arath recuerda que desde pequeño su interés por la música fue evidente, vocación que paulatinamente reforzó al llamar la atención de figuras internacionales como Alejandro Sanz, quien ha ovacionado el talento lírico del mexicano, factor que también ha sido clave para que Arath tenga total libertad creativa en su disco debut producido en Londres por Jake Gosling.

“Creo que cuando se crea, la libertad es lo más importante, es algo que he defendido a toda costa, he tenido la suerte de encontrarme con gente con Sony y los aliando de mi equipo, que son gente apasionada por la música, que quieren que las cosas salgan bien desde adentro. Me han dejado jugar bastante y estoy muy feliz por eso”.

JL