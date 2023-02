Aracely Arámbula es considerada por muchos como una de las actrices más talentosas de nuestro país. Producciones como "Prisionera de amor", "Cañaveral de pasiones" o "La patrona son sólo algunas de las telenovelas donde la actriz ha participado.

La expareja de Luis Miguel no sólo se destacó por su talento, sino que también lo hizo por su belleza, la cual incluso le permitió ganar algunos concursos cuando era joven.

En una oportunidad Aracely Arámbula compartió en Instagram una fotografía donde se la ve lucir un hermoso vestido blanco, un cetro y una corona. El posteo lo hizo para conmemorar el día del niño del año pasado, pero la actriz siempre está compartiendo fotografías de su pasado.

Recientemente Arámbula publicó en sus historias de Instagram una fotografía de cuando quizás "La Chule" estaba en sus 20 y tantos años. La actriz luce un vestido muy escotado con un trabajo de pedrería muy brillante.

Para completar su look Aracely Arámbula se animó a lucir algo que estaba de moda hace un par de años: iluminaciones blancas. Las mismas resaltaban mucho en su cabello castaño. Como maquillaje la actriz optó por un look en colores verdes, el cual combinaba con el vestido que estaba luciendo.

Sin dudas este es uno de los tantos looks de Aracely Arámbula, ya que la actriz siempre ha sido muy camaleónica en cuanto a su cabello. Lo ha llevado en color rojo, con flequillo y sin flequillo, rubio, en tonos más oscuros, entre muchos otros más. No podemos negar que todos los cambios de look le quedan espectaculares, y siempre ha tenido el coraje para llevarlos a cabo.

JM