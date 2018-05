¡Aquí vienen Ant-Man y The Wasp!

Es cierto que la película “Avengers: Infinity War” todavía se encuentra en cartelera (y marcando nuevas marcas de recaudación), pero eso no significa que los estudios Marvel se hayan dormido en sus laureles, y el mejor ejemplo es que presentaron ayer el nuevo cartel promocional de “Ant-Man and the The Wasp”, cinta que llegará en julio a los cines de nuestro país.

La actriz Evangeline Lilly fue la encargada de dar a conocer el cartel a través de su cuenta de Twitter, en una cinta que marca la llegada de Michelle Pfeiffer, Lawrence Fishburne y Hannah John-Kamen al Universo Marvel cinematográfico. A ellos también se suma Michael Douglas.

La cinta, cuya trama está ubicada previo a la historia narrada en “Avengers: Infinity War”, promete mantener el tono fresco y humorístico que marcó la primera parte.

Lilly había anunciado a principios de abril que la película volvería a rodar algunas escenas para adaptarse a lo narrado en la cinta de “Avengers”.