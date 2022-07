Apple TV+: La serie "Gutsy" ya tiene fecha de estreno

Apple TV+ anunció hoy “Gutsy”, la muy esperada serie documental de ocho partes que sigue a Hillary Rodham Clinton y a Chelsea Clinton mientras celebran a las valientes mujeres que las inspiran, se estrenará el 9 de septiembre.

Basada en el aclamado libro éxito en ventas del New York Times, "The Book of Gutsy Women,” presenta a Hillary y Chelsea mientras se embarcan en un viaje que invita a la reflexión para hablar con mujeres artistas pioneras, activistas, líderes comunitarias y heroínas cotidianas que nos muestran lo que realmente significa ser valiente. La serie muestra a Hillary y a Chelsea como nunca las habías visto antes, revelando el vínculo especial que tienen como madre e hija y la forma única y multigeneracional en que abordan los temas importantes y oportunos destacados en cada episodio.

A las Clinton se unen algunos de sus héroes personales, mujeres extraordinarias, valientes y resilientes que han tenido un impacto en su comunidad y en el mundo, incluidas Kim Kardashian, Megan Thee Stallion, la Dra. Jane Goodall, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Amy Schumer. , Goldie Hawn, Kate Hudson y muchos más.

Producida para Apple por HiddenLight Productions en asociación con Left/Right LLC, “Gusty” cuenta con la producción ejecutiva de Hillary Clinton y Chelsea Clinton, junto con Johnny Webb, Siobhan Sinnerton, Roma Khanna, Ken Druckerman, Banks Tarver y Anna Chai, quien también trabaja en como showrunner, con los productores Kevin Vargas y Claire Featherstone, y los productores consultores Huma Abedin y Bari Lurie.

"Gusty" se une a una lista cada vez mayor de docuseries y documentales aclamados y galardonados en Apple TV+, incluidos "Boys State", ganador del premio Emmy; "The Velvet Underground," el aclamado documental del director Todd Haynes; ganador del premio Critics Choice Award y Emmy y “Beastie Boys Story” nominado al premio Grammy; “They Call Me Magic,” la serie de eventos documentales del director Rick Famuyiwa que relata la vida del miembro del Salón de la Fama de la NBA e ícono cultural Earvin “Magic” Johnson; el exitoso documental mundial “Billie Eilish: The World's A Little Blurry”; el nominado al premio Critics Choice Documentary Award de Werner Herzog “Fireball: Visitants from Darker Worlds”; así como los próximos documentales “The Supermodels” y “Number One on the Call Sheet”, de los aclamados narradores Jamie Foxx, Kevin Hart, Datari Turner y Dan Cogan.