Ana de Armas sustituirá a Scarlett Johansson en "Ghosted", luego de que Johansson abandonara el rodaje de esta película de acción que Apple tiene previsto estrenar en su plataforma televisiva.

INSTAGRAM/@ana_d_armas

Así, la actriz cubano-española volverá a reunirse con Chris Evans, con quien ya compartió protagonismo en "Knives Out" y volverá a repetir tándem en "The Gray Man", el filme de suspenso que preparan los hermanos Russo, responsables de la película más taquillera de la historia ("Avengers: Endgame").

Según la primicia, publicada este viernes por la revista Deadline, la salida de Johansson fue amistosa y se debe a que el rodaje coincidía con otros compromisos.

Se conocen muy pocos detalles de la trama de "Ghosted", una de las grandes apuestas cinematográficas para la plataforma Apple TV+, aunque la compañía tecnológica ha descrito el filme como una película romántica y de acción.

Apple tiene en el horizonte varios proyectos de gran envergadura, como "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, y "Kitbag", dirigida por Ridley Scott y con Joaquín Phoenix de protagonista.

Por su parte, De Armas acaba de presentar su participación en la saga de James Bond con "No Time To Die" y tiene previsto estrenar en Netflix un 'biopic' en el que encarna a Marilyn Monroe, además de la mencionada "The Gray Man".

"¿En Hollywood? ¡Me queda todo por hacer!", contestó la actriz en una reciente entrevista.

AF