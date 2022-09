Anuncian a Alan Navarrete como nuevo general manager de Disney México

Allan Navarrete ha sido designado General Manager, The Walt Disney Company Mexico, tomando la responsabilidad de la administración local de los negocios de la organización de International Content & Operations de The Walt Disney Company, reportando directamente a Diego Lerner (Presidente, The Walt Disney Company Latin America) y trabajando en estrecha cercanía y asociación con el equipo local de Consumer Products Games and Publishing.

“Allan es un ejecutivo con gran trayectoria en el mundo del entretenimiento y medios, un apasionado de la industria, un experto en estrategias de ventas, marketing y distribución, y un líder motivado con un historial sobresaliente en la gestión y desarrollo de diversos equipos internacionales”, afirmó Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America. “Estoy muy feliz con la incorporación de Allan como nuevo General Manager de México y confiado en que nos veremos fortalecidos en el camino que debemos continuar transitando en este país”, completó.

Navarrete se suma a la Compañía para conducir y guiar a los líderes responsables de llevar adelante todas las estrategias de The Walt Disney Company en México y trabajar en conjunto con el Senior Management regional. Al mismo tiempo, toma a su cargo la responsabilidad sobre todas las acciones y negocios integrados que requieren una ejecución compartida por varias líneas de negocios simultáneamente.

