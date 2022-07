Anuel AA: El cantante defiende a Yailin La más viral tras críticas por su foto en bikini

El rapero Anuel AA sigue demostrando su amor por su esposa Yailín La más viral, pues decidió defenderla de los comentarios negativos que recibió la también cantante sobre su cuerpo.

La pareja fue captada en Ibiza, donde se les observó disfrutando de una actividad acuática.

De acuerdo con el portal "People en Español", los comentarios contra la dominicana se desataron debido a que en la fotografía se alcanzan a ver los glúteos de la rapera sin ningún tipo de filtro, por lo que muchos comentarios en redes expresaron que era notable la celulitis en su piel.

Los cantantes no dudaron en reaccionar contra los internautas, pues realizaron un video haciendo frente a los usuarios.

"La foto esa es editada", expresó Anuel, en el material retomado por la cuenta de Twitter ShowMundial.

"No me hagan aquí que les enseñe el cu*** para ver si es el de la foto", dijo la intérprete de "Si tú me busca".

Usuarios critican a Yailín por fotos en Bikini

Las imágenes del cuerpo de Yailín que fueron tomadas por un paparazzi ya circulan en redes, ante esto, los internautas hicieron comentarios con respecto a que la rapera será la más viral pero no referente a su nombre artístico sino por las fotos.

La usuaria Mercedes Valerio escribió: "La silicona le pasará factura", haciendo referencia a las cirugías estéticas a las que se ha sometido La más viral.

Pese a las críticas, la pareja sigue mostrando su amor en redes sociales y publicando fotografías juntos.

MF